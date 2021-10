Bennett, Bowers, D mènent le numéro 1 de la Géorgie devant le Kentucky, 30-13

Les dernières secondes n’avaient aucun sens.

Sauf à la défense géorgienne.

Pour la première fois de la saison, les redoutables Bulldogs ont accordé deux touchés dans un match samedi. Cela n’avait pas vraiment d’importance car ils ont remporté une autre victoire – leur première en tant que nouvelle équipe n ° 1 du pays – avec un triomphe de 30 à 13 sur le Kentucky n ° 11.

Pourtant, leur désir d’empêcher le Kentucky de marquer à la fin et les efforts déployés par les Wildcats pour leur deuxième touché, incarnaient la situation actuelle de la Géorgie.

Les Bulldogs (7-0, 5-0 Conférence Sud-Est) ne se contentent pas de gagner.

Ils veulent enterrer leurs adversaires.

« Il ne reste peut-être que 4 secondes au quatrième quart, mais nous ne voulons toujours personne dans notre zone d’en-but », a déclaré le secondeur Adam Anderson. « J’ai encore mal en ce moment. »

Stetson Bennett, entamant son troisième match consécutif à la place de JT Daniels blessé, a lancé pour 250 verges et trois passes de touché, dont deux à l’ailier rapproché de première année Brock Bowers.

Le match étant décidé, Kentucky (6-1, 4-1) a réalisé un premier essai au Georgia 1 dans la dernière minute.

Will Levis était bourré d’un quart-arrière furtif. JuTahn McClain a été arrêté sans gain. Au lieu de laisser le temps s’écouler, les Wildcats ont appelé leur dernier temps mort.

Finalement, ils ont marqué. Levis a livré un rapide coup oblique à Wan’Dale Robinson, qui a plongé dans la zone des buts avec 4 secondes à jouer, tandis que ce qui restait de la foule au stade de Sanford huait bruyamment.

La défense géorgienne n’avait accordé que deux touchés toute la saison. Le Kentucky a réussi à doubler ce total, même si les Bulldogs n’avaient pas encore terminé.

Clairement en colère, ils ont bloqué le point supplémentaire pour garder un dernier point hors du tableau.

« C’est juste de la fierté », a déclaré l’entraîneur Kirby Smart, dont l’équipe accorde un minuscule 6,6 points par match. « Lorsque vous êtes en compétition au plus haut niveau pour être le meilleur du pays, cela ne change pas, quel que soit le tableau de bord ou l’heure au compteur. »

Les Bulldogs ont limité le Kentucky à 243 verges au total, tout en bloquant une tentative de placement sur le dernier jeu du troisième quart.

« Ils sont une excellente défense », a déclaré Lévis. « Je pense que nous avons pu faire certaines choses dont nous serons fiers de regarder la bande, mais nous aurions pu avoir l’occasion de faire un peu plus. »

Assis à 6-0 pour la première fois depuis 1950, les Wildcats ont tout mis en œuvre, exécutant même un crochet et un latéral. Mais ils ont enchaîné 330 verges au sol dans une victoire contre LSU avec seulement 51 verges au sol contre la Géorgie.

Menant seulement 14-7 à la mi-temps, les Bulldogs ont pris le coup d’envoi de la deuxième mi-temps et ont parcouru 75 verges en six jeux pour terminer efficacement les Wildcats et prendre le contrôle de la course SEC East.

Une passe de touché apparente de 59 verges à Bowers a été annulée par une pénalité de retenue, mais Bennett s’est à nouveau connecté avec le recrue dans le coin droit de la zone des buts pour un score de 27 verges qui a tenu.

Bowers a eu un autre touché sur un jeu de 20 verges avec environ 11 minutes et demie restantes pour porter le score à 30-7. Il a terminé avec cinq réceptions pour 101 yards.

Après un premier quart sans but, la Géorgie a marqué sur des possessions consécutives. James Cook a fait une courte passe de 19 verges dans la zone des buts, et Zamir White a suivi avec une rafale de 24 verges au milieu.

À la fin de la première mi-temps, le Kentucky a finalement réussi quelque chose.

Attrapant une pause lorsqu’une critique vidéo a annulé un appel d’échappé, les Wildcats ont couvert 75 verges en 13 jeux, convertissant trois fois au troisième essai. Levis a terminé avec une passe de touché d’une verge à Justin Rigg.

L’EMPORTER

Kentucky: Les Wildcats construisent un programme de premier plan et pourraient se consoler en marquant leurs premiers touchés contre la Géorgie depuis 2018. Mais ils ont encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec les Bulldogs, qui ont remporté 12 matchs de suite dans le match à sens unique séries.

Géorgie : Avec beaucoup de confiance en Bennett, les Bulldogs ont pu donner à Daniels deux semaines de repos supplémentaires avant leur prochain match. Cela devrait garantir qu’il est complètement rétabli d’une blessure au muscle lat.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

La Géorgie était n ° 1 cette semaine pour la première fois depuis le sondage d’avant-saison de 2008. Cette année-là, les Bulldogs ont remporté leur match d’ouverture, mais une performance médiocre les a fait glisser au n ° 2.

Aucune chance que cela se produise cette fois. La Géorgie a été un choix unanime pour la première place et conservera probablement tous ces votes dans le nouveau sondage de l’Associated Press dimanche.

FIN DE SÉRIE

La séquence record de 363 points supplémentaires de la Géorgie s’est terminée lorsque Jack Podlesny a poussé un coup de pied large juste après le deuxième attrapé de Bowers.

La marque de la NCAA remontait à 2014 et impliquait six botteurs : Marshall Morgan, Patrick Beless, William Ham, David Marvin, Rodrigo Blankenship et Podlesny, qui avait été parfait sur 71 PAT avant son échec.

SUIVANT

Kentucky : Après une semaine de congé, les Wildcats se rendent à Starkville le 30 octobre pour affronter l’État du Mississippi.

Géorgie : les Bulldogs sont également en congé le week-end prochain, puis se rendront à Jacksonville pour affronter la Floride lors du match de rivalité annuel « Cocktail Party » le 30 octobre.