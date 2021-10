Bennett réussit un tour du chapeau, la Floride bat facilement les Islanders 5-1

Sam Bennett a réussi son deuxième tour du chapeau en carrière, Sergei Bobrovsky a stoppé 28 tirs et les Panthers de la Floride ont dominé les Islanders de New York 5-1 samedi soir.

Jonathan Huberdeau a obtenu le 500e point de sa carrière pour la Floride, tandis qu’Anthony Duclair et Aleksander Barkov ont ajouté des buts pour les Panthers.

Oliver Wahlstrom a marqué pour les Islanders, son but en avantage numérique à 3:30 du troisième tiers, mettant New York à 3-1.

Mais Bennett a inscrit son troisième de la soirée au milieu de la dernière période, puis Barkov a porté le score à 5-1 avec son premier de la saison.

Ilya Sorokin a stoppé 24 tirs pour les Islanders, qui ont été dominés 11-4 cette saison et n’ont pas réussi à marquer un point lors de leurs deux premiers matchs pour la deuxième fois seulement au cours des 15 dernières années. Cela s’est également produit en 2016-17.

La Floride connaît un début de 2-0-0 pour la septième fois seulement en 28 saisons de la franchise.

L’autre tour du chapeau de Bennett était en fait un match de quatre buts – contre la Floride, pour Calgary le 13 janvier 2016. Il s’agissait du 55e tour du chapeau de l’histoire de la Floride, 32 Panthers en ayant maintenant au moins un.

Les Panthers ont trois joueurs différents avec au moins un match de deux buts déjà cette saison. Cela n’est jamais arrivé auparavant dans l’histoire de l’équipe; il y avait eu deux buteurs différents lors des deux premiers matchs d’une saison à quatre autres occasions.

Carter Verhaeghe et Aaron Ekblad ont disputé les deux buts lors du match d’ouverture de jeudi. Bennett s’est joint à eux samedi, obtenant son premier but lorsque la rondelle a rebondi à travers le pli sur son bâton, et il l’a tapé dans un filet grand ouvert pour une avance de 1-0 en première période.

Le second a demandé un peu plus d’efforts; il a marqué sur un enveloppement sur le jeu où Huberdeau a obtenu une aide pour son point d’étape.

Duclair a obtenu son deuxième de la saison lors d’une échappée en fin de deuxième, et le troisième de la soirée de Bennett est venu sur un tir de la fente qui a rebondi sur Sorokin.

ILS ONT RENCONTRE

Le match était le 98e opposant Joel Quenneville de la Floride à Barry Trotz des Islanders.

En comptant 11 rencontres éliminatoires, les équipes de Quenneville — Floride, Colorado, Chicago et St. Louis — ont gagné 51 fois. Les équipes de Trotz — les Islanders, Washington et Nashville — ont gagné 44 fois.

Il y a eu trois égalités, la dernière de celles qui ont eu lieu en 2002, deux ans avant que les égalités ne deviennent plus possibles dans les matchs de la LNH.

REMARQUES

La Floride n’a remporté que deux des neuf dernières rencontres contre les Islanders. Les équipes ont joué pour la dernière fois en août 2020, lorsque New York a évincé les Panthers lors du tour de qualification pour les séries éliminatoires de cette saison, les Isles remportant le meilleur des cinq 3-1. … C’était la première de deux visites en Floride pour les insulaires lors de ce « voyage ». Leur tronçon de route de 13 matchs pour commencer la saison se termine lorsqu’ils visitent à nouveau les Panthers le 16 novembre; Les débuts à domicile des Islanders à la nouvelle UBS Arena d’Elmont, New York, auront lieu le 20 novembre contre Calgary.

SUIVANT

Insulaires : Visitez Chicago mardi.

Panthers : Visitez Tampa Bay mardi.