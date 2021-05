Benny Blanco, Halsey et d’autres font face à une poursuite pour infraction sur “Eastside”

Benny Blanco, Halsey, Khalid et Ed Sheeran font face à un procès pour avoir prétendument enfreint la piste «Loveless» d’American XO dans leur effort «Eastside» de 2018.

Le membre américain de XO Shane Williams et le musicien californien Konstantine Lois (dont le travail est apparu dans «plus de 91 séries télévisées et 225 épisodes différents», selon la plainte) ont récemment soumis la plainte à un tribunal fédéral californien, nommant Universal Music Group, Interscope Records et Friends Keep Secrets de Blanco (en plus des artistes mentionnés ci-dessus) en tant que défendeurs.

L’action simple note dès le départ que Williams et Lois ont co-écrit «Loveless» en 2015, et le morceau sorti sur l’album 2016 Pacific Coast Bloody Nose d’American XO. Pour plus d’informations, Benny Blanco, Halsey, Khalid et Ed Sheeran ont tous deux des crédits d’écriture sur «Eastside», Blanco ayant également reçu un crédit de producteur.

Mais selon le texte juridique de 12 pages, ces créateurs ont largement emprunté à la partie instrumentale de «Loveless» pour donner vie à «Eastside», avec pour résultat une «similitude substantielle» entre les morceaux, notamment en ce qui concerne le le riff de guitare central de ce dernier.

«Le Riff Loveless et l’Eastside Riff sont tous deux composés de deux dyades de notes identiques d’intervalles de notes identiques joués sur des temps identiques. Les deux riffs sont joués à la guitare et nécessitent des positions de doigts identiques », déclare le procès après avoir mis en évidence la terminologie musicale de manière relativement détaillée.

En outre, les plaignants soutiennent (via le texte et la notation musicale) que «lorsqu’il est transposé sur la même tonalité» – «Loveless» a été écrit en mi mineur, avec «Eastside» écrit en fa # mineur – les riffs respectifs des chansons «sont musicalement identiques. “

Fait intéressant, les plaignants de l’action en contrefaçon «Eastside», dans un effort pour faire valoir leur argument selon lequel les défendeurs ont volontairement volé à «Loveless», soulignent également les commentaires que Benny Blanco, 33 ans, a tenus lors d’entretiens (à l’âge de trois ans).

Ce point, ainsi que la débâcle juridique très médiatisée qui s’est déroulée après que Pharrell Williams s’est assis avec Rick Rubin à GQ, pourraient bien avoir un impact sur la façon dont les artistes font des déclarations publiques (ou évitent de le faire) à l’avenir.

Certes, Shane Williams et Lois soulignent dans leur plainte que le natif de Virginie Benny Blanco, dans une interview VIBE livrée il y a près de dix ans, alors qu’il n’avait que 24 ans, a relayé: «Je m’inspire de tout le monde. J’écoute tous les types de musique. J’essaye de m’exposer à 10, 12 nouveaux artistes chaque jour.

«J’écoute tout, de Beyrouth à Wiz en passant par Yo Yo Ma et Arcade Fire. J’essaye de le diffuser parce qu’on ne sait jamais. Il pourrait y avoir quelque chose dans l’une de ces chansons qui me donne une idée de faire quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. “

Et dans une autre séance de 2012 encore, Blanco a indiqué qu’il télécharge «probablement» quelque «100 chansons par jour», précise le document.

Au moment de la publication de cet article, les accusés ne semblaient pas avoir publiquement abordé le procès. Plus tôt ce mois-ci, UMG a été nommé dans des plaintes distinctes de l’ancien guitariste des Beach Boys David Marks et du créateur de «Catch & Release» Matt Simons, tandis que Lizzo a remporté fin avril une autre victoire majeure dans sa bataille pour la violation du droit d’auteur «Truth Hurts».

Voici les vidéos YouTube officielles pour «Eastside» et «Loveless».

