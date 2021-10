BENQI annonce la phase 2 du programme d’incitation à l’extraction de liquidités Avalanche Rush

in

BENQI, un protocole algorithmique de marché de liquidité sur Avalanche, annonce la deuxième phase de son initiative en cours Avalanche Rush. Il est important de noter qu’Avalanche Rush est un programme d’incitation à l’extraction de liquidités de la plate-forme de contrat intelligent Avalanche.

Notamment, la première phase de l’initiative s’élevait à 6 millions de dollars. La phase a abouti à un grand succès pour le marché des prêts de BENQI et l’écosystème Avalanche au sens large. Le protocole se vante désormais d’un pic de 2,8 milliards de dollars en valeur fournie, de plus de 1 milliard de dollars empruntés et d’environ 14 000 utilisateurs au total.

Maintenant, dans le cadre de la deuxième phase de l’initiative Avalanche Rush de BENQI, BENQI a reçu 4 millions de dollars en plus des incitations AVAX. La majorité des fonds seront affectés aux marchés AVAX et QI et l’initiative durera 45 jours. L’allocation totale de Rush est maintenant de 10 millions de dollars.

L’équipe à l’origine de l’initiative Rush a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu des membres de la communauté BENQI et Avalanche, ainsi que celui de la Fondation Avalanche. L’équipe anticipe également la croissance du protocole et de la communauté avec le lancement du module de sécurité, le lancement de la solution de jalonnement liquide de BENQI et d’autres nombreuses améliorations de l’écosystème.

« Je suis ravi de lancer la phase 2 de notre initiative Avalanche Rush. Alors que les actifs fournis par BENQI approchent la barre des 2,9 milliards de dollars, nous tenons à remercier la communauté pour son soutien continu. Cette phase de notre programme Rush récompensera l’incroyable communauté Avalanche et BENQI », a déclaré Dan Mgbor, co-fondateur de BENQI.

Construit sur le réseau hautement évolutif d’Avalanche, la vision de BENQI est de faire le pont entre la finance décentralisée (DeFi) et les réseaux institutionnels. Cela a commencé par le lancement de la plate-forme BENQI conviviale et accessible sur l’Avalanche C-Chain.

Grâce à BENQI, les utilisateurs d’Avalanche peuvent désormais obtenir du crédit grâce à des prêts surgarantis, gagner des intérêts sur leurs actifs et accéder à des liquidités à la demande avec des frais peu élevés. De plus, les utilisateurs peuvent gagner des jetons de gouvernance QI en récompense de la fourniture de liquidités au protocole et à Pangolin. Ce dernier est un échange décentralisé géré par la communauté (DEX) alimenté par Avalanche pour les actifs Avalanche et Ethereum.

Notamment, les investisseurs stratégiques et réputés de BENQI incluent Mechanism Capital, Ascensive Assets, Avalanche elle-même et Dragonfly Capital, parmi bien d’autres.