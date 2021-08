BENQI et Avalanche s’associent pour lancer une incitation à l’exploitation minière liquide de 3 millions de dollars pour étendre l’écosystème Defi ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





BENQI, un protocole de marché de liquidité décentralisé non dépositaire, et Avalanche prévoient d’allouer 3 millions de dollars d’AVAX, le jeton natif d’Avalanche, à utiliser comme incitations à la liquidité pour les utilisateurs de BENQI.

Conformément à l’annonce, les jetons AVAX seront utilisés pour récompenser les utilisateurs qui prêtent et empruntent des ETH, LINK, AVAX, wBTC, USDT et DAI sur le protocole avec BENQI. Notamment, l’initiative offrira aux utilisateurs la possibilité de gagner des BENQI ($QI)

En commentant le partenariat, JD Gagnon, co-fondateur de BENQI, a expliqué :

« DeFi est prêt à décoller sur Avalanche avec l’arrivée d’une autre fonctionnalité DeFi fondamentale. BENQI rejoint un écosystème en croissance rapide d’utilisateurs, d’actifs et d’applications DeFi sur Avalanche, et nous attendons des utilisateurs et des développeurs qu’ils tirent parti de BENQI pour étendre l’utilité de leurs actifs.

Le partenariat vise à permettre la prochaine phase de croissance au sein de l’écosystème DeFi d’Avalanche. Notamment, l’écosystème Avalanche DeFi a rassemblé plus de 233 millions de dollars en valeur totale verrouillée. De plus, la première phase du développement de l’écosystème Avalanche a vu de nombreux échanges décentralisés, en particulier des teneurs de marché automatisés (AMM), déployés sur son réseau principal.

Dans la phase à venir, le partenariat se concentrera sur l’expansion d’une variété de primitives financières hautes performances, comme les marchés monétaires. Récemment, Avalanche a lancé un pont amélioré qui serait cinq fois moins cher, sûr et plus rapide que le pont initial. La mise à niveau a été considérée par de nombreux membres de la communauté comme un pas en avant vers une interopérabilité accrue entre les applications décentralisées et la croissance de l’écosystème DeFi.

John Wu, le président d’Ava Labs, explique :

« BENQI est lancé à un moment clé pour les utilisateurs d’Avalanche et l’écosystème DeFi au sens large. Sa technologie ajoute une pièce manquante au puzzle et rendra Avalanche encore plus attrayant pour les utilisateurs dont le prix est hors d’autres réseaux. De plus, il s’agit d’une étape passionnante dans une initiative communautaire plus large visant à apporter plus d’actifs et de liquidités sur la plate-forme. »

Les incitations interviennent des semaines après que BENQI a récemment annoncé qu’elle déployait la plate-forme Gauntlet sur Avalanche pour la gestion des risques. La plate-forme Gauntlet est conçue pour surveiller les risques de marché tout en régissant différents protocoles dans différentes conditions de marché.