Benrahma ne double pas assez alors que le drame tardif voit West Ham se tenir à Genk

Said Benrahma a marqué deux fois alors que West Ham United est revenu de l’arrière pour remporter un match nul 2-2 avec Genk pour s’asseoir sur le point de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa.

Le joueur de 26 ans a marqué deux fois en deuxième période, mais le but contre son camp tardif de Tomas Soucek a gâché la soirée pour les Hammers. Le patron de West Ham, David Moyes, a apporté sept changements à l’équipe qui a battu Aston Villa ce week-end. L’Écossais a fait venir le gardien Alphonse Areola ainsi que les défenseurs Vladimir Coufal, Craig Dawson et Issa Diop.

Les milieux de terrain Mark Noble et Arthur Masuaku ainsi que l’attaquant Manuel Lanzini ont également reçu le feu vert. Moyes a clairement indiqué dans la préparation du match que ses hommes étaient en Belgique pour faire un travail.

Mais ils étaient en retard dès la quatrième minute. C’était le premier but qu’ils avaient encaissé dans la compétition, Joseph Paintsil trouvant le chemin des filets.

La passe précise de Junya Ito a trouvé l’international ghanéen qui a surpassé Diop avant de tirer sur Areola. Ce n’était pas exactement le début que Moyes avait prévu pour son 1000e match en tant que manager toutes compétitions confondues.

Les hôtes ont continué à mettre la pression. Et Areola a dû être sur ses gardes pour repousser les efforts de deux corners successifs.

West Ham a finalement pris pied dans le match après 15 minutes. L’effort de Coufal a été bien sauvé par Maarten Vandevoordt avant que le Tchèque ne soit signalé hors-jeu.

Ito était le joueur le plus remarquable dès le début et son centre a été dirigé juste au-dessus par Paul Onuachu à la 18e minute. Le Nigérian aurait dû faire mieux et les visiteurs ont eu la chance de n’avoir qu’un but derrière.

Et l’international japonais s’est lui-même rendu coupable d’avoir gâché une chance de culpabilité deux minutes plus tard. Paintsil a mis le ballon sur une assiette, mais la star d’Extrême-Orient a inexplicablement traîné son tir à côté avec le but à sa merci.

La formation de l’East End a finalement mis la pression sur le but de Genk à trois minutes de la pause. Mais le tir de Michail Antonio de l’intérieur de la surface de réparation a été superbement sauvé par Vandevoordt.

Et une minute avant la mi-temps, Patrik Hrosovsky a en quelque sorte effacé la tentative de frappe de Declan Rice après que le tir d’Antonio ait été à moitié sauvé.

Genk valorisait bien son avance après 45 minutes mais, au fur et à mesure que la mi-temps progressait, les Hammers montraient des signes qu’ils étaient loin d’avoir fini.

Au début de la pression de West Ham alors que Benrahma monte en puissance



Tout ce que Moyes a dit à ses hommes dans le vestiaire semblait les enflammer. Et l’arrière-garde de Genk a dû repousser le ballon alors que le superbe centre d’Aaron Cresswell a causé le chaos dans la surface.

Moyes a choisi de sonner les changements sur 58 minutes. Antonio, Mark Noble et Masuaku ont été remplacés par Soucek, Jarrod Bowen et Pablo Fornals.

ENTREZ LÀ, SAÏD !!!#GNKWHU #UEL pic.twitter.com/BD1cFulraK – West Ham United (@WestHam) 4 novembre 2021

Et le triple remplacement a immédiatement porté ses fruits lorsque les Hammers ont égalisé une minute plus tard grâce à Benrahma. Lanzini et Coufal se sont bien combinés pour retrouver l’Algérien qui a tiré entre les jambes du gardien de Genk.

Et avec la confiance qui coule maintenant, ils auraient pu en marquer un autre quelques minutes plus tard. Mais le tir rauque de Lanzini depuis le bord gauche de la surface était bien arrêté par Vandevoordt.

L’équipe de Premier League a continué à frapper Genk à la pause. Et les hôtes étaient redevables à Vandevoordt à la 70e minute dont le double arrêt a maintenu le niveau des scores.

Mais il n’a pas pu empêcher la frappe de Benrahma à la 82e minute qui semblait l’avoir scellé pour les Londoniens. Après un superbe travail de Cresswell, l’attaquant a poussé dans la surface avant de glisser le ballon entre les jambes de Vandevoort.

Mais Genk a égalisé à la 88e minute via un but contre son camp de Soucek. La tête défensive de l’ancien Slavia Prague sur un centre d’Angelo Preciado n’a laissé aucune chance à Areola.

West Ham aurait pu se qualifier en tant que vainqueur de groupe mais est toujours en pole position après une rencontre divertissante.