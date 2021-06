Benzema a marqué deux fois contre le Portugal dans une finition folle au “groupe de la mort”

La dernière journée de la phase de groupes de l’Euro s’est clôturée par une finale mordante pour le “Groupe de la mort”, car les résultats des deux matchs du Groupe F ont placé l’Allemagne et le Portugal sur le point d’être éliminés rapidement du tournoi.

La rencontre entre le Portugal et la France a eu lieu dans une Puskas Arena pleine à craquer à Budapest, un spectacle étrange après de nombreux mois de restrictions COVID. Malgré le score de 2-2 impliquant un match mouvementé, les deux équipes ont généré très peu de jeu ouvert, avec trois buts résultant de pénalités converties par Ronaldo et Benzema.

L’intrigue xG s’aligne sur le test oculaire et confirme que les deux équipes ont généré très peu de jeu ouvert. Source: Between The Posts

Après leurs précédents matchs de la phase de groupes, les deux équipes sont entrées dans ce match en voulant apporter quelques changements. Alors que le Portugal avait théoriquement joué avec un 4-3-3 lors des deux matchs précédents, dans la pratique, leur forme ressemblait plus à un 4-2-4 puisque Bruno Fernandes n’est un milieu de terrain que de nom et joue plus comme un attaquant. Contre la France, l’entraîneur Fernando Santos a décidé de mettre Bruno et le milieu de terrain William Carvalho sur le banc, en jouant à la place João Moutinho et Renato Sanches. Cela a transformé la structure du Portugal en un véritable 4-3-3 et amélioré son jeu de possession par rapport aux matchs précédents.

Comparaison de la structure de possession du Portugal dans leurs matchs contre l’Allemagne (passmap de gauche) et la France (passmap de droite). Source : Entre les messages

De l’autre côté, Deschamps a finalement abandonné son expérience précédente en 4-3-3 et est revenu à son alignement et système 4-2-3-1 préférés utilisés lors de la Coupe du monde 2018. Reflétant ce que Blaise Matuidi a fait en 2018, Corentin Tolisso a joué un rôle de droite très conservateur. Pendant ce temps, l’arrière central Jules Koundé a remplacé Benjamin Pavard au poste d’arrière droit. Ces changements ont gravement affecté la capacité de la France à créer du danger sur le côté droit, Koundé semblant étonnamment négligent avec le ballon tout au long de la soirée et Tolisso fournissant peu de passes progressives et de mouvements agressifs.

La France a généré très peu en attaque avec son côté droit désactivé, avec seulement la combinaison occasionnelle de Mbappé, Griezmann et Benzema sur le côté gauche conduisant à un certain danger. Les meilleures chances et buts de la France dans ce match ont résulté du dépassement héroïque de Paul Pogba depuis des positions profondes. En première mi-temps, ses passes à Mbappé ont conduit à un arrêt massif de Rui Patrício et, à la fin de la mi-temps, une faute dans la surface de Nelson Semedo. Cette action a été sanctionnée par un penalty que Benzema a transformé.

Alors que le Portugal avait plus de possession et de tirs tout au long de la première mi-temps, ils ont eu du mal à créer de grandes chances de jeu ouvert et se sont principalement appuyés sur des centres dans la surface et des coups de pied arrêtés. L’un de ces coups de pied arrêtés a conduit à un dégagement extrêmement dur du gardien français Lloris qui a été puni par un penalty transformé par Ronaldo.

Après avoir fait match nul en première mi-temps, le Portugal et la France ont ressenti le besoin de marquer un autre but et de sécuriser leur position dans le groupe, effectuant des remplacements offensifs pour la seconde mi-temps. Santos a remplacé le milieu de terrain défensif Danilo Pereira par le plus créatif João Palhinha, tandis que Deschamps a remplacé Lucas Hernández – plus central qu’arrière – par l’arrière gauche plus créatif Lucas Digne. Digne n’a duré que sept minutes sur le terrain, une blessure l’obligeant à quitter le jeu et à être remplacé par Adrien Rabiot.

Les choses se sont compliquées dès le début de la seconde mi-temps, avec une autre superbe passe de Pogba de la recherche profonde de Benzema et menant au deuxième but de la France. L’attaquant du Real Madrid a déjoué Ruben Días et Pepe, faisant la course dans l’espace avant que l’un des défenseurs ne puisse réagir.

Malgré les remplacements, le Portugal n’a pas changé sa stratégie et s’est toujours appuyé principalement sur le centre dans la surface, espérant que Ronaldo pourrait battre les défenseurs français dans la surface. Leur deuxième but est venu à la 60e minute d’un handball naïf de Koundé et d’un autre penalty transformé par Ronaldo.

Comme le score de l’Allemagne contre la Hongrie était toujours en suspens, Santos et le Portugal voulaient encore un autre but. Ils ont effectué des remplacements plus offensifs dans les vingt dernières minutes du match – Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Ruben Neves – mais l’offensive portugaise ne s’est pas vraiment améliorée dans ces dernières minutes.

Le match nul 2-2 associé au résultat de l’Allemagne signifiait que le groupe F avait la fin la plus attendue – l’Allemagne, le Portugal et la France se sont tous qualifiés – mais de la manière la plus inattendue.

Alors que les buts de Benzema lui ont valu le prix « Homme du match » pour ce match, nous devons souligner que dans ce match – et tout au long des phases de groupes – il a eu étonnamment peu d’impact sur la façon dont la France a attaqué. Pogba et Mbappé ont été les joueurs les plus influents de l’offensive française, et Benzema cherche toujours à créer une synergie avec eux pour briser les défenses et créer des occasions. Allant à l’encontre du récit habituel de Benzema, il a eu un impact plus important sur les tirs et les attaques finales tout au long de ces phases de groupes que dans les séquences de liaison et de possession.

Photo par Alex Livesey – UEFA/UEFA via .

Pendant ce temps, Rafa Varane a eu une soirée bien remplie à défendre Ronaldo dans la surface et à dégager des centres portugais. Heureusement pour lui et la France, l’offensive prévisible du Portugal a atténué une grande partie de la menace potentielle de Ronaldo. L’offensive portugaise ne variait que lorsque Ronaldo sortait de la surface et se combinait avec ses coéquipiers.

Dans l’ensemble, ce jeu comportait plus de plaisir et de buts que ce que les infractions des deux côtés méritaient. Le Portugal et la France ont toujours du mal à attaquer en tant qu’unités collectives et comptent beaucoup sur le talent de leurs stars pour les mener à bien. Nous verrons à quel point ces problèmes les affectent lors des huitièmes de finale.

Qualifié à la troisième place du groupe F, le Portugal devra affronter ce dimanche une dangereuse attaque belge en huitièmes de finale, emmenée par Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku. La France a, sur le papier, un match plus facile contre la Suisse lundi prochain, mais les Suisses seront difficiles à briser.