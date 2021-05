Benzema a marqué huit buts gagnants en Liga cette saison

Les performances de Karim Benzema ont été essentielles au succès du Real Madrid et à sa tentative de rester compétitif au cours des dernières saisons. Los Blancos a subi une transition en raison du départ d’acteurs majeurs ainsi que de changements dans le personnel d’entraîneurs. L’un des points positifs constants tout au long de cette période n’a été nul autre que le leader du club. Benzema a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe ces derniers temps et cette saison n’a pas été différente en inscrivant huit buts impressionnants en Liga, avec un match à jouer.

3 – Les trois meilleurs joueurs avec le plus de buts gagnants en Liga cette saison: 10 – LUIS SUÁREZ

9 – Youssef En-Nesyri

8 – Karim Benzema Coup de poing. pic.twitter.com/38JzXOjrH7 – OptaJose (@OptaJose) 17 mai 2021

Le décompte de Benzema est le troisième meilleur de la ligue, derrière Luis Suarez (leader de l’Atletico Madrid) et Youssef En-Nesyri (un joueur clé de Séville qui a également fait pression pour le titre de champion). Deux des trois premiers seront en tête d’affiche du jour de match décisif alors que Suarez et Benzema seront de service avec leurs équipes pour tenter de remporter une victoire dans leurs matches respectifs. Fraîchement rappelé officiellement en équipe de France et vainqueur du meilleur joueur français à l’étranger, le meilleur buteur du Real Madrid espère faire sa marque ce week-end.