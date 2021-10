Benzema à propos de la victoire du Balon D’or : « Ce serait l’un des nombreux rêves que j’avais quand j’étais enfant »

Dans une interview accordée à Canal + en France, qui sera télévisée dans son intégralité mardi, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a évoqué entre autres ses chances au Balon D’or.

« Bien sûr, bien sûr », a déclaré Benzema lorsqu’on lui a demandé s’il rêvait de remporter le prestigieux prix. « Mes idoles Ronaldo et Zizou sont venus au Real Madrid. Je suis venu au Real Madrid et ils ont également remporté le Ballon d’Or. »

Interrogé sur ses chances de gagner, Benzema a déclaré : « En ce moment, me voici, je ne suis pas loin »

Il a raison. Benzema est aussi près de remporter le prix qu’il ne l’a jamais été. La liste restreinte, selon le journal français L’Equipe, est réduite à cinq joueurs, et Benzema en fait partie, avec Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho et Cristiano Ronaldo. Il est probable que Benzema devance Jorginho et Ronaldo, et compte tenu de l’année qu’il a eue – en plus d’être la star qui a aidé la France à remporter l’UEFA Nations League – ses chances ne sont pas trop mauvaises.