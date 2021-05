Benzema analyse son retour en équipe de France et le départ de Zidane du Real Madrid

30/05/2021 à 18:57 CEST

.

Attaquant français Karim Benzema Il a assuré ce dimanche que son retour en équipe de France après plus de cinq ans d’absence est dû à ses services au Real Madrid, car “le football a parlé”, tout en remerciant le sélectionneur, Didier Deschamps, après avoir rouvert la porte.

“La raison de mon retour, ce sont mes prestations avec le club, le football a parlé. Il faut toujours être bien avec le club, ne pas baisser les bras, même quand il y a des obstacles”, a déclaré le joueur lors d’une conférence de presse à Clairefontaine, où La France prépare l’Eurocup.

Benzema Il n’a pas révélé s’il s’était excusé auprès de l’entraîneur pour les accusations d’avoir cédé au racisme, après l’avoir exclu de l’appel pour le dernier Championnat d’Europe. “Nous avons parlé de beaucoup de choses, je ne vais pas répéter ce que nous avons dit, mais le plus important est de pouvoir jouer pour l’équipe nationale”, a-t-il déclaré.

“Le passé est passé, il y a toujours des choses que vous regrettez, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le plus important est ce que vous faites sur le terrain et maintenant je me concentre au maximum pour apporter des choses à l’équipe, c’est ce que J’ai en tête comme ambition”, a-t-il déclaré.

Benzema assuré ou stressé du fait de son retour en équipe nationale, il a estimé que son adaptation avait été “parfaite” et s’est dit “impatient” de jouer.

L’attaquant a attribué son amélioration ces dernières années au travail, mais aussi à la maturité et à l’expérience, au fait qu’il se sent désormais mieux avec sa famille et ses enfants, tout en considérant que le retour en équipe nationale était toujours une incitation à continuer à s’améliorer. . “Quand vous n’êtes pas en équipe nationale, c’est une déception. Ce qui m’a fait le plus mal, c’est de ne pas être en Eurocup et en Coupe du monde, mais je me suis critiqué“, a-t-il indiqué.

“Je n’ai pas cessé d’y croire, il n’a pas baissé les bras, sinon je ne serais pas là. J’ai été très déçu et c’était très dur moralement. Il y a eu beaucoup d’obstacles, mais ça fait partie de ma carrière, j’ai toujours combattu. Je pense que j’ai été indemnisé », a-t-il déclaré.

Pour son personnel, Benzema Il a affirmé que la France peut être considérée comme la meilleure équipe du monde, bien qu’il ait fait appel à la modestie et au respect de tous les rivaux.

Déception au départ de Zidane

En revanche, l’attaquant français n’a pas caché sa déception face au départ du Real Madrid du banc. Zinedine Zidane, qu’il a qualifié de “magnifique” coach. “Zizou m’a toujours soutenu, il m’a soutenu, il m’a aidé à atteindre le niveau que j’ai maintenant, pour cela je le remercierai toujours”, a déclaré le footballeur lors d’une conférence de presse lors de la concentration France pour préparer les européennes. Championnat.

Benzema j’affirme que Zidane C’est “un grand entraîneur qui a remporté de nombreux trophées” et a ajouté que “sur le plan humain, c’est l’homme parfait”, du moins pour lui. “J’utiliserais le mot” magnifique “. Je suis déçu qu’il quitte Madrid, mais c’est comme ça, la vie continue”, a-t-il déclaré.