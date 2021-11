Benzema bat un record de Thierry Henry

29/11/2021 à 04:03 CET

RC

La nuit au Bernabéu a été complète pour Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a marqué un but lors de la victoire contre Séville, un but qui fait également de lui un le joueur français avec le plus de buts en club dans l’histoire du football français devant le légendaire Thierry Henry. Benzema a 361 buts en 724 matchs avec l’Olympique de Lyon et le Real Madrid. Henri, pour sa part, a marqué 360 buts en 791 matchs avec Monaco, la Juventus, Arsenal, Barcelone et les New York Red Bulls. Benzema poursuit ainsi la lignée des grands attaquants français, tels que Just Fontaine, Dominique Rocheteau, Jean Pierre Papin ou Eric Cantona, entre autres.

𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺 ! ⚔️ Fier d’être devenu le meilleur attaquant français de l’histoire & mldr; 🙏🏼⚽️🌟 #Nueve #Allons-y #Alhamdulillah pic.twitter.com/fFJsOIZW8N – Karim Benzema (@Benzema) 28 novembre 2021