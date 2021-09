Benzema : « C’était une soirée spéciale avec les fans »

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a réalisé une brillante performance contre le Celta Vigo, inscrivant un triplé et délivrant une brillante passe décisive pour le but de Vinicius. Benzema a parlé à la presse juste après le coup de sifflet, partageant ses sentiments après avoir joué devant la foule de Santiago Bernabeu pour la première fois depuis que la pandémie de Covid-19 a atteint le sol espagnol.

« C’était une soirée spéciale pour nous en raison du retour des fans et de l’atmosphère qu’ils ont créée. La première mi-temps était un peu bizarre car nous devons nous réhabituer à la foule. Nous avons fait ce que nous voulions faire en seconde période et avons remporté la victoire. Je dis toujours que nous avons besoin du soutien de nos fans, ils nous ont tout donné et ça se voit en seconde période. Je pense que nous devons travailler plus défensivement pour éviter d’encaisser des buts. On va gagner en marquant beaucoup de buts tout en gardant une cage inviolée. Nous devons travailler dur et continuer à nous entraîner. Les trois points d’aujourd’hui sont la chose la plus importante », a déclaré Benzema.

L’attaquant a également partagé quelques réflexions sur le fait de jouer aux côtés de Vinicius Junior et Eduardo Camavinga. qui semblait destiné à devenir la nouvelle génération de joueurs clés du Real Madrid. Il a également félicité Modric, qui a eu 36 ans cette semaine.

« Vini Jr. est un champion, il est jeune et j’aime beaucoup jouer avec lui. Il a montré qu’il est capable d’être toujours dans l’équipe. Camavinga est jeune et apportera beaucoup à l’équipe. Modric est l’un des meilleurs à son poste et il contribue tellement pour nous sur le terrain », a-t-il conclu.

Benzema est désormais en tête du classement de la Liga pour les buts marqués avec 5. Oyarzabal et Vinicius ont tous deux marqué 4 buts chacun et sont juste derrière lui.