Benzema devrait revenir sur la liste de la France pour l’UEFA Euro 2021

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema reviendra dans l’équipe de France pour l’UEFA Euro 2021, selon des rapports publiés sur Le Parisien et L’Equipe. Benzema lui-même a pratiquement confirmé la nouvelle en ajoutant «Joueur de football – @equipedefrance @realmadrid» à sa bio Twitter et aussi en suivant l’équipe de France sur les réseaux sociaux. L’équipe l’a également suivi.

Benzema n’a pas joué pour l’équipe de France depuis 2016, lorsque l’entraîneur Didier Deschamps a décidé de l’éloigner de l’équipe à la suite du tristement célèbre scandale de chantage à Mathieu Valbuena.

Ce lundi, Benzema a remporté le prix du meilleur joueur français de la saison 2020-2021. L’attaquant pourrait former une ligne offensive très attrayante et divertissante avec Kylian Mbappe et Antoine Griezmann, faisant de la France l’un des favoris pour conquérir l’Euro. Il est l’un des joueurs les plus remarquables de Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo et mérite certainement d’être sur la liste.

Benzema a 34 ans et il sera très intéressant de voir s’il peut garder sa bonne forme pour pouvoir également représenter son pays à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.