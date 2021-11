Benzema, également buteur avec la France

18/11/2021 à 11h45 CET

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, continue de boucler une excellente saison, également avec la France : enregistre quatre matchs consécutifs en marquant, le meilleur record depuis novembre 2013 et juin 2014, quand il a lui-même réussi à enchaîner un total de cinq.

français, qui revenu aux appels de Didier Deschamps après avoir été séparé par l’affaire Valbuena, a été un acteur important dans l’obtention du billet pour la Coupe du monde Qatar 2022 : Lors de cette troisième pause en équipe nationale, il a marqué trois buts en deux matchs et en a ajouté un total de cinq lors de ses quatre derniers matchs..

4 – Karim Benzema a marqué lors de chacun de ses quatre derniers matches internationaux, devenant ainsi le premier à le faire avec la France 🇫🇷 depuis lui-même entre novembre 2013 et juin 2014 (5 matches). Chef. #FINFRA pic.twitter.com/l2HutYFWXR – OptaJose (@OptaJose) 16 novembre 2021

L’ancien Lyonnais, en effet, déjà s’est imposé dans le top 5 des meilleurs buteurs de tous les temps avec 36 buts en 94 matchs officiels, neuf d’entre eux après son retour en équipe nationale. Seulement Michel Platini (41), Antoine Griezmann (42), Olivier Giroud (46) et Thierry Henry (51) ils ont un plus grand dossier.

La meilleure saison de buteur de sa carrière

Benzema vit l’un des moments les plus doux de sa carrière : il compte 14 buts et huit passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et est l’un des joueurs les plus décisifs pour l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, avec Vinícius Júnior.

Le Français a pris toute l’importance dans le front offensif de l’équipe blanche après le départ de Cristiano Ronaldo lors du dernier marché d’été 2018. Avec le maillot du Real Madrid, l’attaquant a marqué 293 buts et 152 passes décisives en 574 matchs officiels toutes compétitions confondues..