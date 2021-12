Benzema et Carvajal ont du mal à se préparer pour le match de Cadix

Le Real Madrid est déjà durement touché par les cas de COVID-19. Rodrygo Goes, Marco Asensio, Marcelo, Gareth Bale et Andriy Lunin sont tous exclus jusqu’à la nouvelle année après avoir contracté le virus. Maintenant, l’équipe est confrontée à une situation où elle aura du mal à aligner des ailiers droit dimanche contre Cadix. Lucas Vazquez, qui assumerait normalement ce rôle, devra peut-être remplacer Dani Carvajal à l’arrière droit. Notre propre Lucas Navarrete a décomposé certaines des options que Carlo aura sur l’aile droite ici.

ÉCOUTEZ : Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete discutent des options de composition contre Cadix.

Dani Carvajal, l’arrière droit partant du Real Madrid, a actuellement du mal à atteindre 100% pour le match contre Cadix. Il est l’un des deux joueurs, l’autre étant Mariano Diaz, à avoir travaillé dans les installations de Valdebebas aujourd’hui.

Karim Benzema, quant à lui, s’est entraîné à l’extérieur, mais s’est entraîné seul.

Si Benzema et Carvajal n’y parviennent pas, il est possible qu’Ancelotti alignera Vinicius, Jovic et Hazard à l’avant. Soit ça, soit Vazquez ou Valverde prendront l’aile droite, et Nacho jouera tout de suite.

On en saura plus demain.