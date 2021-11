Benzema et Mbappé enterrent les espoirs de qualification de la Finlande pour la Coupe du monde

Karim Benzema a connu un début de rêve à son retour en équipe de France, avec neuf buts et deux passes décisives en seulement 13 apparitions, dont des buts cruciaux lors de grands matchs de l’Euro et de la Ligue des Nations. Pour clore sa superbe année avec la France, il est venu animer un match terne face à la Finlande en seconde période.

La France s’était déjà qualifiée pour la Coupe du monde samedi dernier lors de sa victoire 8-0 contre le Kazakhstan, alors l’entraîneur Didier Deschamps en a profité pour faire quelques rotations et expérimenter dans son schéma 3-4-3. Ces changements ont rendu l’équipe de France moins performante que lors du match du Kazakhstan. Les ailiers Digne et Dubois ne peuvent pas courir et dribbler comme Theo Hernández et Coman, tandis que Diaby a eu du mal à bien se combiner avec Mbappé et Griezmann par rapport à Benzema. Diaby a souvent préféré faire des courses dans l’espace, forçant Mbappé à jouer davantage entre les lignes au lieu de faire ses courses de marque.

Ce contexte tactique a conduit à une première mi-temps terne au cours de laquelle les deux équipes n’ont pas réussi à se blesser et à se créer de bonnes occasions. Mbappé a eu du mal à avoir plus d’impact dans le jeu, et Griezmann avait besoin de plus d’espace et de coéquipiers qui pourraient facilement se combiner avec lui.

Les choses ont changé en seconde période, alors que Deschamps remplaçait Coman, Pavard et Benzema pour Koundé, Dubois et Diaby. Avec Coman et Mbappé libres de faire des courses maintenant, Coman, la France était plus agressive dans l’attaque des espaces et menaçait la défense finlandaise.

A la 66e minute, Mbappé et Benzema se sont une nouvelle fois combinés avec un effet dévastateur. Venant de la gauche et portant le ballon dans la surface, Benzema a passé à Mbappé, qui lui a rendu le ballon d’une talonnade. Benzema avait maintenant l’espace pour tirer et le ballon a heureusement rebondi sur le défenseur Väisänen dans le but.

Dix minutes après le premier but, Mbappé condamnerait le match. La Finlande a dû jouer plus agressivement pour obtenir les buts qui pourraient les qualifier, mais Mbappé profiterait des espaces ouverts qui s’ensuivraient. La Finlande a poussé agressivement pour récupérer le ballon, mais Dignesentré une longue passe derrière la défense finlandaise. Mbappé a allumé les boosters nitro pour laisser son marqueur mordre la poussière, et juste au moment où il est entré dans la surface, a lâché une finition bouclée parfaite que le gardien Hrádecky n’a pas pu atteindre.

Dans l’ensemble, la France n’a pas joué un grand match, mais leur qualité individuelle a fait le travail comme souvent. Il serait difficile de dire qu’il s’agissait d’une brillante phase de qualification pour la France, mais le passage à un troisième au cours des derniers mois semble prometteur. Utiliser la vitesse et les dribbles de joueurs comme Coman et Hernández sur les ailes tout en laissant Mbappé, Griezmann et Benzema libres de faire leur truc dans les couloirs centraux pourrait être la recette qui transformera enfin la France de Deschamps en une attaque amusante.