Benzema et Mbappé sont-ils compatibles au Real Madrid ?

29/08/2021 à 11h56 CEST

Malgré le fait que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid sur ce marché estival semble être être enchanté, une union avec Karim Benzema, quelle qu’elle soit, n’est pas à exclure. Que ce soit maintenant ou l’année prochaine, tout indique que Mbappé portera du blanc et l’une des raisons est de pouvoir jouer aux côtés de Benzema.

L’attaquant gaulois a pratiquement servi d’intermédiaire dans les négociations entre le Real Madrid et le Paris Saint Germain, essayant de convaincre Mbappé de venir dans la capitale espagnole. Photos sur Instagram, messages, clins d’œil… Tout pour réunir le couple de Français dans le club blanc, où Benzema est depuis douze ans et où Mbappé n’a pas encore commencé son règne.

Face à cette perspective, la question qui se pose est de savoir si il y aura de la place pour les deux footballeursSi Benzema et Mbappé seront compatibles lorsqu’ils joueront pour la même équipe. La vérité est que les circonstances de Benzema ont fait qu’elles ont à peine coïncidé en équipe de France et le Championnat d’Europe n’en est pas le meilleur exemple, étant donné que les Bleus ont été coupés en huitièmes de finale contre la Suisse.

Pourtant, Benzema a déjà montré qu’il sait se combiner avec de grands buteurs, comme ce fut le cas avec Cristiano Ronaldo pendant sa scène blanche. Avec les Portugais, il a formé le meilleur couple de buteurs d’Europe pendant de nombreuses années, travaillant comme assistant et marquant également des buts. Pendant son séjour avec Cristiano, il a récolté en moyenne plus de 10 passes décisives par saison, remplissant un rôle précieux en tant qu’écuyer.

La même chose peut arriver avec un Mbappé qui, comme Cristiano, partira sur le côté. Plus que de s’interroger sur la compatibilité de la toujours polyvalente Benzema, il faudra se demander qui est le plus en difficulté avec l’arrivée de Mbappé, si Vinicius ou Eden Hazard, puisque le Français, a priori, jouera sur l’aile droite, l’endroit où le Belge et le Brésilien se disputent un poste.