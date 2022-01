Benzema et Vinicius, la société qui compte plus de buts que 13 équipes en Ligue

09/01/2022 à 01:24 CET

Il fut un temps où une grande partie du Bernabéu n’y croyait pas. Benzema a été accusé de ne pas être un pur avant-centre, de ne pas avoir l’instinct meurtrier de Cristiano Ronaldo et de ne pas être un leader. Vinicius était considéré comme un mauvais Robinho, un gars qu’il fallait faire flotter parce qu’il n’allait pas marquer et qui ressemblait à un canard étourdi quand il dribble avec le ballon. Tous ceux qui ont été expédiés à l’aise contre eux seront désormais peut-être cachés dans une grotte après la société spectaculaire qu’ils forment en cette saison 2021/22.

Benzema et Vinicius, Vinicius et Benzema ajoutent 27 buts en championnat en seulement 20 matchs. En termes nets, il y a 13 équipes qui ont marqué moins de buts qu’eux dans l’ensemble du championnat, tandis que l’Atlético et le Barça ajoutent à peine quatre buts de plus que « Le couple de l’année », comme le dit la chanson de Sebastián Yatra et Mike Towers. .

Les potins susmentionnés sont réduits au silence par un Benzema avec sa meilleure saison à ce jour avec le Real Madrid. Il porte la chemise blanche depuis plus d’une décennie et montre que 34 ans est un nombre, pas un âge qui peut déterminer sa performance. Le bon Karim a ajouté deux autres buts à son compte contre Valence cette saison, atteignant 22 buts au total en 25 matchs.

Le Français marque en Ligue toutes les 97 minutes et en Ligue des champions toutes les 88. Il est le meilleur buteur du championnat national avec 17 buts et aussi le meilleur assistant avec 7 passes. S’il continue dans cette progression, l’attaquant pourrait terminer la compétition espagnole avec plus de 30 buts et plus de 10 passes décisives, atteignant des chiffres réservés uniquement à Leo Messi dans toute l’histoire.

Vinicius a enregistré il y a quelques semaines à peine la plus forte augmentation de Transfermarkt, passant de 40 millions à 100 sur le marché. Le Brésilien a brisé la barrière psychologique qui l’empêchait auparavant de marquer en marquant autant ou plus de buts en un tour qu’en trois saisons avec le Real Madrid. Il a fait un doublé contre Valence avec deux buts faciles pour beaucoup, mais bien sûr, il atteint déjà dix en Ligue étant le parfait écuyer d’un Benzema ravi de sa performance.

L’ailier conditionne les défenses rivales avec sa verticalité et son impudence, ayant obtenu le respect de tous. Entre la Ligue et la Ligue des champions, il ajoute 12 buts et neuf passes décisives, détruisant tout coéquipier qui évolue comme ailier au Real Madrid et voit qu’il y en a de bons. Asensio, Hazard, Rodrygo ou Bale ont passé la cuillère à Vinicius qui rendrait même aujourd’hui difficile pour Mbappé de jouer sur l’aile gauche du Santiago Bernabéu.