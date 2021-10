Benzema explique son objectif : « C’est un tir que je pratique souvent à l’entraînement »

L’équipe nationale française a un avant-goût de ce que c’est que d’avoir l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema à la tête de sa ligne offensive. Benzema a réalisé une brillante performance contre l’Espagne, marquant l’égalisation de manière impressionnante, puis a discuté du match avec la presse.

« Je suis très content, ces deux derniers matchs se sont joués à un très haut niveau. Je suis content pour l’équipe et aussi pour moi, c’est un titre très important. Je suis fier du travail que j’ai accompli, être de retour et gagner me rend si heureux, car je peux profiter d’un trophée avec mes coéquipiers et j’ai hâte de gagner plus à l’avenir », a déclaré Benzema.

C’était le premier titre de Benzema avec l’équipe de France, donc inutile de dire qu’il était très satisfait après le match.

« C’était un rêve devenu réalité d’un point de vue d’équipe et personnel. J’avais tellement hâte de remporter un titre avec la France, ce n’était pas facile. Nous avons montré notre force et notre caractère, nous n’avons jamais abandonné et nous n’avons jamais appuyé sur le bouton panique, nous avons été patients. Nous avons pu marquer deux buts. Maintenant, nous devons en profiter et nous préparer pour la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

L’attaquant a ensuite été interrogé sur son but brillant.

« Mon but? C’est un tir que je pratique souvent à l’entraînement, en essayant de placer le ballon près du deuxième poteau. Quand j’ai frappé la balle, je savais qu’elle rentrait mais je ne savais certainement pas qu’elle serait aussi proche du coin supérieur qu’elle l’était », a conclu Benzema.