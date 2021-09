Benzema : « Je ne pense pas qu’il y ait une dépendance à Benzé au Real Madrid »

Karim Benzema s’est adressé à la presse mardi soir, avant le match d’ouverture du Real Madrid en Ligue des champions à l’Inter. Il a abordé une série de sujets, en commençant par une analyse de la compétition de cette année. Il a déclaré : « Pour moi, la Ligue des champions est la compétition avec le plus de pression. Je ne pense pas que nous soyons derrière une autre équipe. Mais, dans le football de nos jours, n’importe quelle équipe peut vous battre la nuit. Nous avons une bonne équipe et nous nous battrons pour gagner cette Ligue des Champions. Pour nous, comme toujours, la Ligue des champions est très importante.

L’objectif de Benzema est de remporter un titre pour le Real Madrid, comme il l’a expliqué lorsqu’on lui a demandé des récompenses individuelles telles que le Ballon d’Or et lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’on comptait trop sur lui pour marquer les buts de l’équipe. « Tous les joueurs aimeraient gagner [a Ballon d’Or] un jour et moi aussi. Mais, ce que nous faisons avec l’équipe est plus important. Pour moi, il s’agit de travailler dur. Je me sens mieux chaque année parce que je prends bien soin de moi. Donc, je me sens bien sur le terrain. En travaillant dur sur le terrain d’entraînement, je pense que cela se voit ensuite dans les matchs. Mais non, je ne pense pas [there is Benze-dependence]. Nous sommes une équipe solide. J’essaie juste d’aider mon équipe, comme je le fais avec les passes décisives et les buts. Nous devons gagner quelque chose. Mais cela passe par toute l’équipe.

L’attaquant a poursuivi ce message lorsqu’on lui a demandé si les attaquants du Real Madrid devaient faire plus pour empêcher Los Blancos de perdre autant de buts. Il a répondu : « Je ne pense pas que ce soit un problème pour les attaquants ou les défenseurs. Nous devons travailler en équipe. Les attaquants peuvent travailler défensivement, mais nous devons aussi marquer des buts. Je pense que c’est un problème pour tous les joueurs.

Benzema sur Vinicius

Avec Vinícius intensifiant et aidant l’attaque du Real Madrid, Benzema a été interrogé sur le jeune Brésilien et s’est même rappelé la controverse lorsque sa frustration à Mönchengladbach l’année dernière a été enregistrée. Sur ce, Benzema a déclaré: «Je vais parler sincèrement. Ce qui m’importe maintenant, c’est que Vinícius joue bien et marque des buts. C’est un jeune joueur qui a maintenant une certaine expérience dans ce club. Il marque des buts, mais il nous aide aussi pour d’autres choses grâce à sa vitesse. Je pense qu’il va nous aider toute la saison. Si je peux l’aider davantage, je le ferai. Je crois en lui. C’est un joueur de haut niveau.

Benzema sur sa main bandée

Enfin, le n°9 a expliqué quel est le problème avec sa main droite, qui est toujours blessée et qu’il porte bandée à chaque match. « J’ai subi une opération. Mais, alors vous êtes censé être absent deux mois. Je ne voulais pas ça et je voulais continuer à jouer avec mes coéquipiers. Puis je me suis encore blessé et je n’ai pas encore eu le temps de m’arrêter pour une autre opération.