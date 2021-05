Benzema: “Je suis déçu que Zidane quitte le Real Madrid, mais la vie continue”

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est de retour avec l’équipe de France et s’est adressé aujourd’hui aux médias à propos de leur camp d’entraînement. La France était déjà l’un des favoris pour conquérir l’Euro de l’UEFA 2021 et leurs chances sont encore plus élevées maintenant qu’ils ont Benzema avec l’équipe.

Benzema a parlé du départ de Zinedine Zidane du Real Madrid et a partagé ses sentiments.

«C’est un excellent entraîneur et sur le plan personnel, c’est l’homme parfait. Il est super. Je suis déçu de son départ, mais la vie continue », a déclaré Benzema.

L’attaquant a été interrogé sur Mbappe après s’être entraîné avec lui ces derniers jours.

«Je n’aime pas faire de comparaisons, mais c’est un jeune joueur et un génie. J’ai eu la chance de m’entraîner avec lui et nous avons joué avec une seule touche, il apporte de la vitesse à la table et est rusé dans la boîte. C’est vraiment un très bon joueur », a expliqué Benzema.

Ensuite, la plupart des questions portaient sur ses sentiments de retour en France après cinq ans.

«Je suis super content d’être ici et d’être de retour avec la France, tout va bien! L’adaptation est parfaite, on joue bien sur le terrain et c’est comme ça que j’aime ça. J’ai hâte que les jeux commencent. C’est un groupe calme, ils ont remporté la Coupe du monde et je pense qu’ils sont gagnants. Je viens de commencer à m’entraîner et le niveau est très élevé, je m’entends avec tout le monde, même si au début je passais plus de temps avec Varane. Ça va très bien! » dit l’attaquant.

Benzema a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles il avait pu revenir sur la liste de l’équipe était le fait qu’il n’avait pas abandonné.

«Je n’ai jamais cessé de croire, je ne serais pas ici autrement. J’ai été déçu et mentalement c’était difficile. Il y avait beaucoup d’obstacles, cela fait partie de ma carrière de joueur. Je me suis toujours battu et c’est ce dont vous avez besoin pour espérer revenir. J’ai été récompensé », a conclu Benzema.