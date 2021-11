Benzema : « Le Ballon d’Or ? On verra bien… mais je l’espère »

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema s’est entretenu avec les médias français juste après la solide victoire 0-2 de la France contre la Finlande hier soir. Benzema a été interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or, un prix qui sera remis le 29 novembre.

« Le Ballon d’Or ? Nous verrons ce qui se passera… mais je l’espère », a déclaré Benzema lorsqu’on lui a posé des questions sur le prix.

La France a remporté sa présence à la Coupe du monde de football 2022 et Benzema a également discuté de ses chances de concourir pour le trophée.

«Je suis heureux d’être impliqué, de figurer et de marquer dans les matchs. Je suis tellement heureux et j’espère que cela va continuer. Dans tous les cas, la Coupe du monde devrait être l’un de nos objectifs compte tenu de l’équipe que nous avons. Nous devons bien nous préparer pour atteindre nos objectifs et la Coupe du monde en fait partie, c’est sûr », a-t-il ajouté.

Benzema est l’un des candidats au Ballon d’Or, mais le favori semble être Robert Lewandowski du Bayern Munich ou Lionel Messi du PSG.