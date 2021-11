Benzema marque un doublé lors de la victoire écrasante de la France 8-0 contre le Kazakhstan

Ce fut une journée calme au bureau pour les Bleus qui ont éliminé le Kazakhstan avec facilité grâce à un tour du chapeau de Kylian Mbappé dans la première demi-heure du match. Son décompte total pour la soirée était de quatre buts et une passe décisive.

Les trois dernières expériences que le sélectionneur de la France Didier Deschamps a commencées en septembre continuent d’insuffler un peu d’air frais à une offensive française obsolète. Ce changement semble avoir amélioré la façon dont la France joue de l’arrière, en particulier avec des défenseurs centraux créatifs comme Jules Koundé et Dayot Upamecano.

La grande nouvelle cette fois-ci est que Deschamps a remplacé le favori de longue date Benjamin Pavard pour Kingsley Coman pour le rôle d’ailier droit. Cette décision a donné à l’offensive de la France un coup de pouce bien nécessaire, les prouesses de Coman en matière de dribbles désordonnant constamment la défense du Kazakhstan (tentative de neuf dribbles, complété six) et créant des occasions (trois passes clés, deux passes décisives). Pendant ce temps, Theo Hernández a également livré de bonnes courses derrière la défense et deux passes décisives sur le côté gauche.

Alors que la performance de Mbappé est à l’honneur ce soir, Benzema a également joué un match solide. Il est intéressant de voir comment il peut jouer l’alpha et l’oméga de l’offensive du Real Madrid alors qu’avec la France, il est plus qu’heureux de laisser Griezmann et Mbappé avoir plus de ballon pendant qu’il se concentre sur leur jeu et la finition des jeux dans la surface. Et le trio s’améliore de plus en plus à jouer les uns contre les autres et à ne pas entrer dans les domaines d’action de l’autre. Dans ce match, Mbappé s’est davantage concentré sur le demi-espace gauche, Griezmann s’est concentré sur le demi-espace droit, tandis que Benzema flottait, reliant les pièces de l’attaque de la France.

Source : SofaScore https://www.sofascore.com/kazakhstan-france/GObsxVb

Parfois, cela signifiait que Benzema se déplaçait vers la gauche pour avoir le ballon et laissait Mbappé entrer dans la surface. Dans le premier but, à la 6e minute, Benzema a pris le ballon et a attendu la course sous-jacente de Theo, libérant le ballon juste au bon moment pour que l’ailier français passe devant son homme et délivre une coupe précise à Mbappé.

La seconde mi-temps a vu l’action de marquer de Benzema. À la 56e minute, Theo a réussi à dépasser deux défenseurs et à saisir une passe de son frère Lucas, offrant une autre coupe serrée et précise à Benzema, qui a attaqué le premier poteau.

Trois minutes plus tard, Benzema en a marqué un autre. Il a reçu une passe entre les lignes de Rabiot, a glissé une passe en profondeur à Mbappé, qui a peut-être pu terminer par lui-même mais a préféré la repasser à Karim pour une arrivée plus sûre et le cinquième but de la France. Benzema a été remplacé à la 71e minute par Moussa Diaby, qui a aidé le quatrième but de Mbappé et a complété le 8-0 pour la France.

Dans l’ensemble, la France manque encore de compacité en défense, mais son attaque est devenue plus amusante depuis que Deschamps est passé aux trois arrières et aux ailiers. Après que l’expérience Coman-as-RWB s’est si bien déroulée aujourd’hui, il ne devrait pas être surprenant que Deschamps décide de l’utiliser pour les prochains matchs.

La France est en tête du groupe D avec 15 points, et ce mardi, elle affrontera la Finlande, deuxième. Mbappé, Benzema et cie. devra faire face à une défense beaucoup mieux organisée dans ce match.