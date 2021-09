Benzema : « Mbappe jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre »

in

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema s’est entretenu avec les médias français après le match nul 1-1 de la France contre la Bosnie. Naturellement, Benzema a été interrogé sur Kylian Mbappe du PSG, dont le transfert au Real Madrid cet été a calé dans les derniers jours du mercato.

“C’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre. Nous nous entendons très bien, alors bien sûr, j’aimerais qu’il soit avec moi aujourd’hui à Madrid », a-t-il ajouté.

Benzema encourage Mbappe à rejoindre le Real Madrid depuis un certain temps et l’attaquant du PSG semble prêt à jouer pour Madrid. Il est maintenant dans la dernière année de son contrat avec le club français, et bien qu’il ne soit pas facile pour lui de continuer à rejeter les offres du PSG de prolonger son contrat, ce sera finalement sa propre décision cette fois-ci. Mbappe sera libre de signer le contrat qu’il souhaite le 1er janvier.