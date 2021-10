Benzema : “Mbappe viendra au Real Madrid, ce n’est qu’une question de temps”

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema s’est entretenu avec L’Equipe dans une interview publiée ce samedi. Benzema est toujours optimiste quant à la signature de Kylian Mbappe pour le Real Madrid tôt ou tard. Interrogé sur l’avenir de son coéquipier en équipe de France, Benzema a été clair.

« Il l’a dit lui-même, il veut voir et vivre autre chose. Il jouera pour le Real Madrid un jour, je ne sais pas quand mais il viendra. Ce n’est qu’une question de temps », a déclaré Benzema.

La légende française a également parlé de Camavinga, qui a signé pour Madrid l’été dernier et a eu un grand impact lorsqu’on lui en a donné l’occasion, même s’il a encore 18 ans.

“Je ne le connaissais pas personnellement, il n’a que 18 ans et il ne peut s’améliorer et se développer qu’en jouant avec des joueurs comme Casemiro, Kroos ou Modric”, a expliqué l’attaquant.

Le Real Madrid a perdu des joueurs clés comme Sergio Ramos et Raphael Varane lors du mercato estival, mais Benzema pense que Los Blancos est toujours le meilleur club du monde.

« Le Real Madrid est toujours le meilleur club du monde. Nous n’avons pas reconstruit, c’est juste une nouvelle ère dans le football avec de nouveaux joueurs. Nous devons investir dans les jeunes joueurs pour qu’ils deviennent un jour de grands footballeurs, et je suis là pour les aider. Je parle beaucoup avec eux, je veux les améliorer en tant que joueurs. Lorsque vous améliorez le reste, vous améliorez l’équipe et vous obtenez une grande satisfaction en faisant cela », a-t-il ajouté.

Benzema a conclu son entretien en parlant de son ancien entraîneur Zinedine Zidane.

«Je ne pourrai jamais me comparer à lui et parler de mon niveau et du sien. Je le respecte tellement et je ne peux qu’apprendre de ce qu’ils ont accompli. Je m’entends vraiment bien avec Zizou, nous parlons encore beaucoup et il ne peut que m’aider. Je ne dirai jamais que je suis le Zidane moderne du Real Madrid, c’est tout simplement impensable ! conclut l’agresseur.