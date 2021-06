Benzema n’a qu’un coup sûr et sera à l’Euro

in

09/06/2021 à 18:34 CEST

Karim Benzema Il s’est retiré en raison d’une gêne au genou droit lors du match amical que l’équipe de France a disputé contre le Bulgare mardi, une semaine après avoir fait ses débuts dans le Eurocup contre l’Allemagne, le 15 juin prochain à Munich.

Toutes les alarmes ont été tirées sur la possible absence de l’attaquant madrilène dans le tournoi de cet été après avoir pu revenir sur un appel aux “bleues”, 5 ans et 7 mois plus tard.

En revanche, après les tests effectués ce mercredi, RMC Sport rapporte que Benzema ne subit qu’un coup au genou de celui qui a été blessé et a dû être remplacé à la 40e minute du match, mais que Sa présence à l’Euro n’est pas en danger, et il ne sera absent que deux à trois jours pour se remettre complètement.

De cette manière, Benzema se préparerait sans problème majeur pour les débuts de l’actuel champion du monde dans son parcours en Eurocup. Selon les médias eux-mêmes, quelques heures après le match, la zone enflammée s’est dégonflée et Benzema semble déjà en forme pour reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers dans 48-72h.

Le sélecteur Didier deschamps, a déjà minimisé l’importance de la blessure lors de la conférence de presse post-crash.

“C’est un coup dur et nous avons une équipe médicale de niveau qui s’occupera de lui”, avança l’entraîneur. “Ce sont des choses qui arrivent, c’est difficile à digérer, il faut le gérer, mais ce n’est rien de dramatique.”