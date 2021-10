Benzema peut-il remporter le Ballon d’Or ? Cotes et prévisions

11/10/2021 à 12:43 CEST

Le Real Madrid a déjà demandé le Ballon d’Or pour Karim Benzema et la victoire en Ligue des Nations et sa forme actuelle le soutient, mais, Le footballeur français peut-il réellement remporter le prix ?

Ce qui est certain, c’est que Les cotes de Betfair ne sont pas très optimistes quant au fait que Benzema remportera son premier Ballon d’Or. Le marché, le 11 octobre, place Leo Messi comme un favori, qui conserverait le prix et en ajouterait sept, un scandale. Que l’Argentin gagne c’est [1.25].

Le problème pour Benzema, c’est qu’il n’est ni le premier candidat, ni le deuxième, ni le troisième. Pas même le quatrième. Devant est Robert Lewandowski, moyennant des frais [6.0]; Jorginho, champion des Champions et de l’Eurocopa, au quota [7.5]; et N’golo Kanté, à [9.0]. Puis Karim apparaît, à un fou [51.0].

Et est-ce que le français a une année de scandale, avec le seul point négatif de ne pas avoir remporté de titres avec le Real Madrid et d’avoir trébuché trop tôt en Eurocup, d’où ils sont partis en huitièmes de finale éliminés par la Suisse. Mais à 33 ans, il est dans le meilleur moment de sa carrière et il n’y a personne sur la planète qui joue mieux au football que lui. Il compte 10 buts et 7 passes décisives cette saison. Il marque toutes les 89 minutes et est déjà le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions.

Une grande partie du fait que Madrid est toujours à flot est grâce à Benzema, mais, Cela suffira-t-il à renverser un Messi qui a toujours eu l’aval des voix, même dans les saisons où il n’a rien gagné ? Les frais ne sont pas enclins à y penser, mais …