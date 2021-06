Benzema : « Quel club ne signerait pas Mbappé sans hésiter ?

Karim Benzema veut jouer aux côtés de Kylian Mbappe au Real Madrid, c’est clair. Benzema fait l’éloge de Mbappe depuis le début du camp d’entraînement de la France pour le prochain Euro de l’UEFA, tout en disant qu’il rejoint le Real Madrid “serait idéal”. Maintenant, l’attaquant vétéran a parlé dans une interview avec MARCA et a une fois de plus fait de son mieux pour montrer à Mbappe qu’il serait le bienvenu à Madrid.

“Kylian est un jeune joueur, il a une qualité énorme et c’est un bon garçon. Il serait le bienvenu au Real Madrid, c’est sûr, mais quel club ne le signerait pas sans hésiter ? En ce moment, il est sous contrat avec le PSG et nous verrons ce qu’il décide de faire. Aujourd’hui, notre priorité est de gagner l’Euro », a déclaré Benzema.

Benzema fait son retour en équipe de France après cinq ans et ne pourrait pas être plus heureux de la situation dans laquelle il se trouve.

« Je suis l’homme le plus heureux de la Terre. Je suis très heureux de jouer au football à Madrid et maintenant que je suis de retour avec la France pour jouer l’Euro, je ne peux que me sentir fier, heureux et impatient de disputer le tournoi », a-t-il expliqué.

Benzema a également été interrogé sur le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. L’attaquant avait déclaré publiquement que Zidane allait rester mais l’entraîneur a finalement quitté le club.

« Bien sûr, ce fut une surprise pour tout le monde, pas seulement pour moi. Il a toujours été comme un grand frère, je le connais depuis très longtemps et il m’a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. Ce fut une décision difficile pour tout le monde. Maintenant, nous avons un autre entraîneur et nous allons essayer de réussir à nouveau », a-t-il déclaré.

En fait, le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti a été le premier à confier à Benzema le rôle de titulaire incontesté. L’attaquant français est donc heureux de son retour.

«C’est une excellente nouvelle, nous le connaissons tous, joueurs et fans. C’est un super entraîneur, j’aime son style de jeu et sa façon de voir le football, la façon dont il gère le groupe et l’équipe. Il veut gagner tous les titres », a évalué Benzema, qui a également déclaré que David Alaba est « une grande recrue qui a remporté de nombreux trophées avec le Bayern ».

Benzema a conclu son interview en revenant sur son illustre carrière avec le Real Madrid.

“Je dis toujours que pour moi, le Real Madrid est le plus grand club du monde. Les joueurs vont et viennent mais le Real Madrid sera toujours le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je sais que je dois faire de mon mieux et donner de plus en plus chaque année et j’espère que nous pourrons gagner des titres avec cette équipe. Je serai toujours reconnaissant parce que Madrid m’a signé quand je n’avais que 21 ans et maintenant j’ai de l’expérience, j’ai gagné des titres et c’est un plaisir pour moi d’être dans ce club tous les jours. Chaque titre que je remporte en Liga et en Ligue des champions est comme un rêve pour moi », a conclu Benzema.