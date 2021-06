Benzema révèle sa conversation avec Cristiano

24/06/2021 à 12:32 CEST

Le pourpoint de Karim Bezema Lors du match nul contre le Portugal, il a offert à la France une place en huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe et a permis à l’attaquant de célébrer un peu avec son équipe après presque six ans, ce qui le rend “très heureux”.

“Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Je pense que tout le monde l’attendait, il y avait un peu de pression sur moi, mais je suis footballeur, professionnel, J’ai aussi besoin de cette pression”, a déclaré l’attaquant madrilène en fin de match, nommé meilleur joueur de l’affrontement à Budapest. “Cela me rend heureux de marquer. Nous sommes également qualifiés.”

Concernant sa conversation avec Cristiano Ronaldo, dans une image qui a vite inondé les réseaux sociaux, Benzema a déclaré que « ça fait du bien de le revoir, on a fait du chemin ensemble… On a joué huit ou neuf ans au Real Madrid, on a marqué. buts, nous avons remporté des trophées. On discute, on se souhaite bonne chance pour la suite avec nos clubs et en équipe nationale et surtout de continuer à s’amuser sur le terrain et continuer à faire la différence& rdquor ;.

Dans un match intense et homogène ce mercredi à Budapest, les deux équipes ont scellé la passe au deuxième tour, la France en première place et le Portugal en troisième.

“Il ne faut jamais abandonner, c’est ce que j’essaie de faire. Aujourd’hui la chance a souri de mon côté, mais le plus important c’est qu’on se qualifie pour les huitièmes de finale. Je n’ai jamais douté, mais j’ai ressenti une grande pression envers moi. J’ai réussi à marquer et maintenant je vais le savourer avec tout le monde. L’harmonie avec le public français est parfaite & rdquor;, a ajouté Benzema.