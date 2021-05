Benzema revient en équipe de France!

18/05/2021 à 20:26 CEST

C’est, sans aucun doute, la grande bombe de l’équipe pour le prochain Championnat d’Europe qui se tiendra cet été. Didier Deschamps, contre toute attente, a décidé d’inclure Karim Benzema sur la liste, qui Il n’a plus été cité par l’équipe de France depuis octobre 2015, date à laquelle il a disputé son dernier match avec l’équipe nationale.

Maintenant, six ans plus tard et après avoir terminé une très belle saison au Real Madrid, il semble que son cauchemar avec la France commence à disparaître. Le joueur aurait été impliqué dans un chantage de Mathieu Valbuena, à ce moment-là un joueur de l’équipe nationale, et à partir de ce moment, il a cessé de participer à chacun des appels.

Le sportif a dépassé le sport supplémentaire et Karim Benzema sera dans le prochain championnat d’Europe. Un triplé de Griezmann, Benzema et Mbappé semble plus qu’écrasant pour faire de la France, sans aucun doute, l’un des grands favoris pour remporter le tournoi.