Benzema s’apprête à signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2023 – rapport

Karim Benzema est prêt à signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid qui le maintiendra dans le club jusqu’à l’été 2023, selon un bilan publié ce dimanche dans le journal espagnol ABC.

Le Real Madrid a proposé à Benzema un accord qui devait expirer en 2024, mais l’attaquant français a finalement choisi de signer une prolongation de deux ans car il voulait s’assurer qu’il avait suffisamment de carburant dans le réservoir avant de s’engager pour une troisième année, selon ce même rapport.

Benzema rejoindra l’équipe à l’entraînement le 22 juillet et devrait mener l’offensive du Real Madrid une autre saison. La plupart des fans et certains analystes et journalistes pensent que Kylian Mbappe pourrait être avec l’équipe prêt à partager une partie du fardeau de la notation avec lui et il serait certainement d’une grande aide, mais si Madrid ne peut pas terminer sa signature, Benzema devra le faire seul encore une fois.

L’attaquant a 33 ans et sera le vice-capitaine de l’équipe cette saison, derrière Marcelo.