Benzema se dévoile et entre dans le top 5 des buteurs de tous les temps avec la France

14/11/2021 à 17:21 CET

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a marqué deux buts lors de la victoire 8-0 contre le Kazakhstan et continue d’entrer dans l’histoire avec la France après son récent retour dans l’équipe avec Didier Deschamps. Avec un total de 35 réalisations, l’attaquant est déjà entré dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France.

Le Français, qui connaît l’une de ses saisons les plus douces de sa carrière professionnelle, a évincé David Trezeguet cinquième meilleur buteur de tous les temps avec la France. Les prochains objectifs sont : Michel Platini (41), Antoine Griezmann (42), Olivier Giroud (46) et Thierry Henry (51).

35 – Karim Benzema a inscrit ses 34e et 35e buts pour la France 🇫🇷, égalant et dépassant David Trezeguet en tant que cinquième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Sprint. pic.twitter.com/m63rXRSCap – OptaJose (@OptaJose) 13 novembre 2021

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais totalise 93 sélections, un nombre conditionné par ses multiples absences dues à l’affaire Valbuena. Dans sa meilleure saison au niveau buteur, le bleu il a 14 buts et huit passes décisives pour le Real Madrid et quatre buts et une passe décisive pour la France lors de la saison 2021/22.

La France, grande favorite de la Coupe du monde Qatar 2022

Les hommes de Didier Deschamps ont réussi à se qualifier mathématiquement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où ils défendront la couronne en tant qu’actuels champions, après avoir exposé contre le Kazakhstan lors de l’avant-dernière journée de la phase de groupes. Avec 15 points et quatre d’avance sur la Finlande, la France est déjà avec l’Allemagne, le Danemark et la Belgique le premier classé pour Qatar 2022.

Les Gaulois ont confirmé leur favoritisme dans le groupe D et ont accédé en tant que premier groupe. Malgré les performances insuffisantes lors du dernier Championnat d’Europe, la France arrivera au Qatar en 2022 en tant que championne du monde et de l’UEFA Nations League, où elle a battu l’Espagne en grande finale..