Berankis et Koepfer restent en dehors des huitièmes de finale de Wimbledon

03/07/2021 à 18h30 CEST

Le joueur sud-africain Corbeau klaasen, numéro 23 de l’ATP et le japonais Ben Mclachlan, le numéro 47 de l’ATP a répondu aux prévisions en expirant dans une heure quarante-six 2-6, 6-3 et 6-4 joueur de tennis lituanien Ricardas Bérankis, numéro 355 de l’ATP et le joueur allemand Dominik Koepfer, numéro 161 de l’ATP en seizièmes de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les 16 derniers.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser deux fois le service de leurs rivaux, ils ont réalisé 53% au premier service, commis 5 doubles fautes et pris 71% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a également réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, a réalisé un premier service de 73%, a commis une double faute et a réussi à remporter 66% de ses points de service.

En huitièmes de finale, Klaasen et Mclachlan affronteront les joueurs français Fabrice Martin Oui Jérémy Chardy.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.