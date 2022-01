Berankis sera le premier test officiel de Nadal en six mois

01/05/2022 à 06:17 CET

. / Melbourne

Le classement lituanien du précédent Ricardas Bérankis Ce sera le premier test d’un match individuel officiel en six mois pour les Espagnols Raphael Nadal (1), qui a décidé de mettre un terme à sa saison début août, après sa défaite au deuxième tour à Washington contre le Sud-Africain Lloyd Harris, dans le but de se faire opérer du pied gauche. Le Melbourne Summer Set de catégorie 250 sera assisté par son tête de série et sixième finaliste mondial Rafael Nadal jeudi dans un duel qui se tiendra sur la Rod Laver Arena, une scène qui a vu un jeune homme en 2009 manacorí soulever ce qui était son sixième Grand Chelem titre sur les rives de la rivière Yarra.

Le Baléares, qui a atterri à Melbourne jeudi dernier après avoir surmonté la quarantaine en Espagne pour son positif au covid-19, a fait ses débuts avec la victoire ce mardi dans la modalité de double avec son compatriote Jaume Munar contre les Argentins Sebastián Báez et Tomás Martín Etchevarry par un serré 6-3, 3-6 et 10-4.

Le Lituanien, qui occupe actuellement la 104e position du classement ATP, a battu l’Américain Marcos Giron 7-5, 6-4 au premier tour. Le joueur de tennis balte a terminé la saison dernière avec un bon goût dans la bouche après avoir remporté une demi-finale honorable à l’ATP Moscou fin octobre, où il a perdu contre le champion croate et du Grand Chelem Marin Cilic.

Nadal et Berankis ne se sont jamais rencontrés auparavant malgré une présence partagée depuis quatorze ans sur le circuit professionnel.