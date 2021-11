Berbatov révèle ce que Solskjaer doit faire pour sauver le travail de Man Utd

Dimitar Berbatov pense qu’une répétition de la raclée de Manchester United par Liverpool lors du derby de Manchester samedi pourrait être la goutte d’eau pour Ole Gunnar Solskjaer.

Les Red Devils et Solskjaer ont été martelés dans les médias après leur humiliation aux mains de Jurgen Klopp. Il y a eu des appels pour le limogeage du Norvégien mais les patrons du club a choisi de ne pas appuyer sur la gâchette. Et ils ont bien réagi, battant Tottenham 3-0 à Old Trafford.

Cependant, les géants du nord-ouest étaient, une fois de plus, redevables à Cristiano Ronaldo alors qu’ils ont fait match nul 2-2 avec l’Atalanta mardi. Il ne fait aucun doute que United a un éventail de talents offensifs dans les rangs.

Mais des questions ont été soulevées sur leur tactique – ou l’absence de – ce terme. Liverpool a trouvé beaucoup trop facile de dépasser la défense de United.

Et l’ancien attaquant de United Berbatov espère que Solskjaer a appris sa leçon – sinon ce pourrait être des rideaux.

« Si United aborde ce match de City de la même manière que celui de Liverpool, alors ce sera le même résultat », a-t-il déclaré à SunSport. « Et si c’est le même résultat et la même performance, ce sera trop pour tout le monde.

« J’espère et je ne pense pas que ce sera comme ça – sinon ce sera un double embarras et cela montrerait qu’Ole n’a rien appris de Liverpool, ce qui ne devrait pas être le cas. »

United accueille le Manchester City de Pep Guardiola au Theatre of Dreams ce week-end. La victoire verra les hôtes rejoindre les Citizens sur 20 points.

Mais une autre défaite pourrait les voir à 11 points du leader Chelsea. Berbatov attend avec impatience le match et est témoin de la façon dont l’équipe locale s’occupe de ses affaires.

« Ils doivent tirer les leçons de cette défaite et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour jouer de manière à pouvoir gagner », a-t-il ajouté. « C’est un très gros match. Ils se connaissent très bien donc ils doivent se préparer et être plus sages tactiquement. N’oublions pas qu’Ole a un bon bilan récent contre City.

« Je serai curieux de voir comment ils corrigent tout depuis Liverpool. »

Berbatov a exhorté les joueurs à intensifier

Le retour estival de Ronaldo a fait sensation à Manchester que United pourrait être prêt à défier pour le titre. Cela semble peu probable mais le skipper portugais n’a pas déçu.

Il compte déjà neuf buts en 11 sorties toutes compétitions confondues. Et Berbatov se méfie de ses coéquipiers trop compter sur la superstar.

«Ronaldo a fait cela tout au long de sa carrière; couvrant ses coéquipiers de temps en temps lorsque son équipe ne va pas très bien », a-t-il poursuivi. «Mais il ne peut pas faire ça tout le temps. Parfois, d’autres personnes ont besoin d’apparaître et de dire : « Reposez-vous, je vais le prendre à partir d’ici ».

«Ils ont du mal à trouver la bonne attitude dans les matchs. Tout le monde doit faire des efforts, ne pas compter sur votre joueur vedette et dire : « Je vais mettre 60 % parce que je sais que Ronaldo est là. »

« Vous ne pouvez pas toujours compter sur lui.

LIRE LA SUITE: Solskjaer ferme Ronaldo, théorie de Man Utd; révèle l’étendue des blessures de Varane