Berbatov : "Ronaldo a pris la place de Cavani. Ce n’est pas juste"

L’arrivée de Christian Ronaldo au Manchester Uni cela signifiait remettre l’équipe anglaise au centre du football mondial. Cependant, avec l’arrivée des Portugais, cela n’a pas été positif pour tout le monde, surtout pour Edinson Cavani, qui Il est passé du 9e détenteur des Diables rouges à un rôle résiduel.

Le football n’a pas été juste pour Cavani

Démissionner Berbatov, ancien joueur de Manchester United, a évoqué la situation compliquée que traverse l’attaquant uruguayen, qui a qualifié d’injuste : « Cavani n’a pas assez joué. Quand quelqu’un comme Ronaldo vient au club, il devient le centre d’attention, il joue tous les matchs et c’est ce qui se passe dans le monde du football. Ce n’est pas juste pour Cavani, car il a si bien fait la saison dernière, mais Ronaldo a pris sa place dans l’équipe. Ce n’est pas juste, mais c’est le football. »

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une décision juste, La performance de Cristiano Ronaldo a été excellente avec Manchester United, la star portugaise ajoute déjà 13 buts et 2 passes décisives en 19 matchs que vous avez contestée après votre retour à la maison.

De son côté, Cavani a également récolté une fantastique saison 2020-2021, l’Uruguayen est arrivé en tant qu’agent libre et Il a montré que malgré son âge avancé, le but n’est jamais perdu et a marqué 17 buts et distribué 9 passes décisives.

Maintenant à un demi-pied de Manchester Cavani semble fort pour renforcer un Barça en manque de but, quelque chose que l’Uruguayen contribuerait sans problème, Eh bien, c’est ce qu’il a fait toute sa vie.