Berbatov se penche sur l’avenir des attaquants de Man United alors que Barcelone se cache

Edinson Cavani a été lié à un déménagement à Barcelone alors que le club catalan recherche des options pour remplacer Sergio Aguero, récemment retraité.

L’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov a eu son mot à dire sur la situation et pense que cette décision pourrait convenir aux deux parties.

« Malgré une bonne saison la dernière fois, Cavani n’a pas assez joué. Quand quelqu’un comme Ronaldo entre dans le club, il est sous toutes les coutures, il joue tous les matchs et dans le monde du football, cela se produit », a déclaré Berbatov à Betfair.

« Ce n’est pas une situation juste parce que Cavani a si bien fait pour l’équipe la saison dernière, il a obtenu un nouveau contrat mais Ronaldo a pris sa place dans l’équipe. »

L’attaquant uruguayen n’a commencé que deux matches de Premier League pour United jusqu’à présent cette saison et Barcelone a manifesté son intérêt pour lui.

À part Memphis Depay, aucun autre joueur de Barcelone n’a marqué plus de trois buts cette saison et il est donc compréhensible qu’ils cherchent à ajouter plus de puissance de feu à leur équipe.

« Barcelone a besoin d’un attaquant, et tout dépend de ce que Xavi veut de son équipe et de la façon dont il va jouer, mais s’ils manquent de puissance dès le départ, je peux voir Cavani y aller.

« J’espère que Cavani aura tous les détails sur le Barça, comment ils s’entraînent, comment ils se préparent et ce qu’ils attendent de lui, puis il prendra une décision.

« Quoi que ce soit, le Barca est le Barca, et quand ils viennent vous demander, bien sûr, il est difficile de dire non. Avec Cavani qui ne joue pas à United, c’est une décision facile.