Berbatov | TEAMparler

L’ancien attaquant de Manchester United, Dimitar Berbatov, pense que Wayne Rooney fait ses preuves en tant que manager du comté de Derby et pourrait être le prochain patron d’Everton.

Les Toffees pourraient bientôt chercher un nouveau manager avec une pression croissante sur Rafael Benitez. Les Merseysiders ont subi une terrible séquence de résultats et ont glissé à la 14e place du classement de l’élite. Tout est loin du début de la saison lorsque la nomination controversée de Benitez a été masquée par des résultats décents.

Tout cela est maintenant terminé au milieu des informations selon lesquelles les fans organiseront une sortie de cinq minutes lors de l’affrontement à domicile de lundi avec Arsenal. Il y a eu des messages mitigés sur l’avenir de Benitez.

Le propriétaire Farhad Moshiri a soutenu l’Espagnol jeudi et a suggéré qu’il ne serait pas licencié. Mais un rapport publié vendredi a affirmé que le président Bill Kenwright a convoqué une réunion d’urgence du conseil d’administration pour vendredi soir.

Quoi qu’il arrive, l’ancien chef de Liverpool sait qu’il doit commencer à gagner des matchs ou il sera absent. Rooney a commencé sa carrière à Goodison Park avant de déménager à Manchester United.

Il est retourné à Everton pendant une saison avant de passer aux États-Unis avec DC United. L’ancien as anglais a rejoint Derby en tant que joueur-entraîneur à l’été 2019, aux côtés de Phillip Cocu.

Le limogeage du Néerlandais a finalement vu Rooney prendre les rênes lui-même, mais il a dû lutter contre des problèmes hors du terrain à Pride Park.

Le cauchemar s’aggrave pour Rooney

Les Rams ont reçu une déduction de 12 points le 22 septembre de cette année après leur entrée dans l’administration. Et en novembre, ils ont été frappés d’une autre déduction de neuf points après avoir admis avoir enfreint les règles comptables de l’EFL.

Ils sont derniers du championnat et à 19 points de la sécurité. La relégation semble inévitable mais Rooney a été félicité pour sa fidélité au club.

Berbatov est un fan et ne voit aucune raison pour que son ancien coéquipier ne gère pas Everton.

« Rooney se débrouille très bien à Derby malgré tous les problèmes en dehors du terrain », a-t-il écrit sur Betfair, selon FLW. « Il a eu le goût du management, il sait ce que cela implique et je suis sûr qu’il pensera à un avenir en Premier League.

« Il construit son chemin et je suis certain qu’il sera bientôt entraîneur de Premier League et Everton pourrait être la prochaine étape pour lui. »

Rooney a clairement indiqué qu’il serait un fan d’Everton à vie lorsqu’il a signé pour la première fois pour le club. Et, bien qu’il ait quitté le navire pour Old Trafford après deux ans, l’ex-attaquant pourrait avoir une influence majeure sur le club.

