Berbetiev conserve ses ceintures WBC et IBF des poids mi-lourds

russe Artur Beterbiev, malgré une profonde coupure au front après un choc de tête, il a mis KO son adversaire, l’Américain Marcus Browne, pour garder vos ceintures Poids mi-lourd WBC et IBF vendredi à Montréal.

Beterbiev, 36 ans, a porté le coup de grâce au neuvième tour – c’est maintenant le le seul champion actuel qui a gagné par KO tous ses combats. Il a 17 victoires par KO et aucune défaite.

Beterbiev a laissé tomber l’Américain à deux reprises et a mis fin au combat à la 46e seconde du neuvième round avec un crochet du gauche à la tête alors que Browne, sans défense, se mettait à couvert dans son coin du ring.

Les têtes des deux combattants se sont heurtées au quatrième tour, mais c’est le Russe qui a été le plus blessé, car la collision a provoqué une coupure verticale de 8 cm sur son front. Berbetiev a subi une hémorragie qui a affecté sa vision et sa respiration. Malgré cela, il obtient l’autorisation de continuer le combat et finit par gagner.

Désormais, Berbetiev veut des combats d’unification contre les Russes Dmitri Bivol (champion WBA) ou l’Américain Joe Smith jr (champion WBO) en 2022. « Je veux me battre le meilleur. Je me sens prêt pour n’importe quel combat. », Il a dit.