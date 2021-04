Berceo conserve les trois points après sa victoire 0-2 contre CD Tedeón

25/04/2021 à 22:07 CEST

le Berceo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-2 contre lui Tédéon ce dimanche dans le Saint Miguel. le CD Tedeon Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match disputé contre le Vianés et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Du côté des visiteurs, le Berceo il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Pradejon. Après le score, l’équipe de Navarrete est sixième à la fin du duel, tandis que Berceo est deuxième.

La première partie de la rencontre a commencé de manière positive pour lui Berceo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Azofra à la minute 28, terminant ainsi la première période avec un 0-1 sur la lumière.

La deuxième mi-temps a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Logroño, qui a augmenté sa différence grâce à un but de Ruben Peña à 55 minutes, mettant fin à la confrontation avec le score de 0-2.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Berceo a donné accès à Gali, Miguel Oui Untoria pour Saenz, Ferdinand Oui Azofra et par le Tédéon il a été remplacé Chavarri Oui Alex Medrano pour Emilio Oui Lewis.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Je te salue Oui Diaz, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Ferdinand, Garcia, Rodrigo, Sicile Oui Daniel Benito et avec du rouge à Ruben Peña.

Avec ce résultat, le Tédéon reste avec 25 points et le Berceo obtient 31 points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Villegas, Pendant ce temps, il Berceo jouera contre lui Atlético River Ebro.

Fiche techniqueCD Tedeón:Diego, Luis (Alex Medrano, min.64), Azofra, Raúl Blanco, Pablo Benito, Díaz, Olarte, González, Miguel Alvarez, Emilio (Chavarri, min.46) et LorenzoBerceo:Daniel Benito, Sicilia, David, Fernando (Miguel, min.64), Marcos, Rubén Peña, Martinez, Garcia, Daniel Viguera, Saenz (Gali, min.34) et Azofra (Untoria, min.85)Stade:Saint MiguelButs:Azofra (0-1, min. 28) et Rubén Peña (0-2, min. 55)