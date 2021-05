Berceo reçoit le CD Tedeón le neuvième jour

29/05/2021 à 12h15 CEST

Dimanche prochain à 12h00, le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons la victoire à Berceo et à Tédéon au L’île.

le Berceo affronte le match de la neuvième journée avec optimisme pour canaliser une séquence de victoires après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Pradejon hors de son terrain (1-3) et contre lui Calasancio comme local (4-1). Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans cinq des huit matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division et cumulent un chiffre de 43 buts contre 40 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le CD Tedeon il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Vianes, il vient donc au jeu avec le besoin de renouer avec la victoire dans le domaine de Berceo. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec un bilan de 27 buts pour et 44 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Berceo Il a un record de deux victoires, une défaite et un match nul en quatre matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le CD Tedeon ils ont gagné une fois, ils ont perdu une fois et ils ont fait match nul deux fois dans leurs quatre matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Berceo et le bilan est de trois victoires pour l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les TédéonEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué au Berceo et le Tédéon Dans cette compétition, c’était en mars 2018 et le match s’est terminé par un 0-1 pour les locaux.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, Berceo est en avance sur le CD Tedeón avec une différence de 10 points. L’équipe de José A Carboneras il se classe premier avec 41 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 31 points et occupent la cinquième position du tournoi.