Berch Piscine [BERCH] ⋆ Crypto nouveaux médias

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est une société de jalonnement et de développement axée sur la mission engagée dans un réseau Cardano décentralisé et nettoyer les océans: Berch_Pool [BERCH]

L’invité de la semaine dernière était un pool de pieu axé sur la mission dans le but de financement de la scolarisation des enfants en Tanzanie.

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons un Opérateur de pool de pieu (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Bonjour, génial de vous avoir ici. Veuillez vous présenter, où êtes-vous basé et quels sont vos parcours ?

Merci de nous recevoir! Vous avez interviewé de superbes piscines et nous sommes ravis d’en faire partie ! Il y a deux partenaires dans Berch Pool. Je m’appelle Chris Nekvinda et je suis dans la crypto depuis 2016. J’ai un doctorat en conception pédagogique et je suis consultant en stratégie pour les institutions financières traditionnelles.

Bernie Apshago est l’autre associé, et il est consultant en technologie avec plus de 20 ans d’expérience dans l’entreprise. Bernie dirige également ADAMinthouse.io; une place de marché NFT avec des outils pour aider les artistes à créer leurs propres NFT… ou Cardano NFT (CNFT)

Racontez-nous comment vous avez découvert Cardano et le chemin qui vous a amené à devenir Stake Pool Operators (SPO)

Nous sommes tous les deux dans la crypto-monnaie depuis un certain temps. J’ai commencé à exploiter ETH et LTC en 2016 et Bernie s’est intéressé au développement de la blockchain pendant plusieurs années. Nous obtenons tous les deux l’accessoire de valeur d’Ethereum, mais nous ne sommes pas intervenus du côté du développement en raison des coûts et du temps. Les frais d’essence élevés et la congestion du réseau ont été un tueur.

Je suis un universitaire (Chris) et j’ai été attiré à la fois par la mission et l’approche basée sur la recherche adoptées par Cardano. Ainsi, en janvier 2021, j’ai consolidé plusieurs participations et suis entré dans Cardano. J’exploite toujours l’ETH mais je le convertis en ADA. Bernie s’intéressait au développement de dApps avec des applications du monde réel… pas seulement des DEX et des cartes à collectionner. Nous avons tous les deux convenu que Cardano était la plate-forme sur laquelle construire. Alors… on pose notre « piquet dans le sol » avec Cardano pour ainsi dire lol.

Cette colonne contenait de nombreux pools de pieu axés sur la mission, quelle est votre mission et comment la poursuivez-vous ?

Nous choisissons de partager nos récompenses avec des entreprises qui nettoient les océans et les voies navigables. Nous faisons un don au Ocean Clean Up Project qui investit du temps et des efforts pour nettoyer le plastique de la grande zone de déchets de l’océan Pacifique. Bernie est un apnéiste et vit sur l’océan 3 à 4 mois par an avec sa famille. Chris est passionné par les problèmes d’eau depuis qu’il a appris l’existence de la zone à ordures il y a quelques années. Bernie l’a vu de ses propres yeux sur l’eau.

Nous convenons que ce serait la cause à laquelle nous donnerions et sensibiliserions. L’eau c’est la vie et nous ne pouvons pas continuer à polluer les océans avec du plastique et des déchets. Nous publions nos numéros de transaction de don en ligne. Nous donnons en ADA. Nous savons que l’on craint que certains pools basés sur des missions ne partagent pas leurs récompenses. Nous voulions être le plus transparent possible. C’est pourquoi nos véritables identités sont sur notre site Web de piscine et les numéros TX sont également affichés sur berchpool.io. Nous voulons que nos délégataires sachent qu’ils peuvent faire confiance et compter sur Berch Pool.

Vous avez récemment participé à la loterie du Minswap FISO, pouvez-vous expliquer ce qu’est un FISO et ce que le projet Minswap apporte à Cardano ?

Oui, nous avons postulé mais nous n’avons pas été retenus à leur loterie. Nous avons un respect fou pour l’équipe Minswap pour leur idée. Plutôt que de sensibiliser et de capitaliser en conservant les récompenses ADA et en les échangeant contre des jetons MIN, ils ont choisi de concentrer leurs efforts sur plusieurs SPO plus petits. Ensuite, lorsque les gens délèguent à ces SPO, ils gagnent des jetons Minswap qui seront probablement utilisés sur leur DEX. C’est leur histoire à raconter, mais c’est une offre de participation initiale équitable pour sensibiliser, distribuer leurs jetons ET soutenir les FS plutôt que de les contourner.

Leur Cardano DEX utilisera probablement ces jetons pour faciliter l’échange de jetons. C’est une excellente idée et j’adore la façon dont ils ont travaillé avec les FS. Nous nous sommes qualifiés mais n’avons pas fait la coupe… mais cela arrive. Ils ont été transparents et justes à ce sujet. Dans l’attente de leur lancement ! Encore une fois, c’est ainsi que nous avons interprété ce qu’ils font.

Merci pour la contribution. Une dernière réflexion ? Où les gens peuvent-ils rester en contact ?

Nous parlons beaucoup de l’avenir de la technologie et de l’économie. Ce sont là quelques-unes de nos forces respectives et les deux croient fermement que l’avenir sera symbolique. Nous passons beaucoup de temps à discuter des produits et à créer des cas d’utilisation. Notre première collaboration a été avec Akademia Brewing Company à Athènes en Géorgie aux États-Unis. Ils ont aidé à créer une Ada4oceans India Pale Lager inspirée de Cardano. Nous utilisons le site Ada4oceans.com pour les cadeaux NFT.

L’étiquette de bière NFT d’Ada4oceans sera mise en vente dans une semaine et tous les bénéfices iront au projet Ocean Cleanup. Alors inscrivez-vous pour les gratuits maintenant et vous serez averti lorsque la vente et l’enchère commenceront. Nous pensons qu’il s’agit des premiers NFT d’étiquettes de bière à collectionner sur Cardano. Vous pouvez donc vous y rendre depuis Ada4oceans.com ou depuis le site berchpool.io.

Les délégués qui misent avec Berch gagnent également du BerchCoin – un actif natif de Cardano et ils peuvent l’échanger mensuellement contre des prix. En espérant l’inscrire sur les Cardano DEX à l’automne à coup sûr. Nous avons d’excellents produits à venir sur Cardano et il y aura également plus de partenariats avec Akademia pour plus d’art NFT de la marque de bière à collectionner. Tant de choses à venir sur Cardano – nous sommes en avance et c’est tellement génial de faire partie de cette communauté chaleureuse ! Merci de nous avoir inclus. Les délégués peuvent nous trouver sur des sites sociaux comme Twitter et Facebook. Veuillez vous connecter avec nous. Les délégués reçoivent des récompenses supplémentaires dans ADA et BerchCoin lorsqu’ils délèguent, nous aimerions donc savoir qui vous êtes et répondre aux questions si vous en avez !

Avis de non-responsabilité : les opinions et les points de vue des SPO sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de la Fondation Cardano ou de l’IOHK.