Bergantiños et Pontevedra se partagent les points après leur match nul à deux

26/09/2021 à 21:02 CEST

Les Bergantiños et le Pontevedra ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Comme Eiroas. Les Bergantiños Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Salamanque UDS. Du côté de l’équipe visiteuse, le Pontevedra perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre Leganés B. Avec ce score, l’équipe locale était en dix-septième position, tandis que le Pontevedra il est resté à la quinzième place à l’issue du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Pontevedra, qui en a profité pour ouvrir le score d’un but sur penalty de Charles à la 57e minute. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau avec un but de Brais Abelaneda à 76 minutes qui a établi le 0-2 pour le Pontevedra. Cependant, le Bergantiños réduire les distances établissant le 1-2 avec un objectif de Anton escobar à la 80e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Carballés a augmenté, qui a égalisé grâce à un nouveau but de Anton escobar, qui a ainsi réalisé un doublé dans les derniers instants du match, en particulier en 92, terminant le duel sur un résultat final de 2-2.

Le technicien de la Bergantiños, José Luis Lemos Ameneiro, a donné accès au champ à Martin Lamelas et Anton remplacement Uxio et Boedo, tandis que de la part du Pontevedra, Ange Rodriguez remplacé Romay, Calvillo, Pacheco et Martin Diz pour Yelko, Brais Abelaneda, blond et roux.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec trois points dans la deuxième RFEF.

Le prochain engagement de la deuxième RFEF pour le Bergantiños est contre lui Compostelle, Pendant ce temps, il Pontevedra affrontera le Arenteiro.

Fiche techniqueBergantiños :Canedo, Aarón, Agulló, Blas, Yelco Alfaya, Marcos Remeseiro, Uzal, Anton Escobar, Uxío (Martín Lamelas, min.46), Brunet et Boedo (Antón, min.46)Pontevedra :Cortes, Soto, Churre, Samu Araújo, Diego Seoane, Yelko (Romay, min.72), Javi Rey, Brais Abelaneda (Calvillo, min.83), Rubio (Pacheco, min.86), Rufo (Martín Diz, min. 86) et CharlesStade:Comme EiroasButs:Charles (0-1, min. 57), Brais Abelaneda (0-2, min. 76), Anton Escobar (1-2, min. 80) et Anton Escobar (2-2, min. 92)