Bergantiños et UC Ceares ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

12/09/2021 à 21:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Comme Eiroas et qui a affronté le Bergantiños et à Cearès il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Bergantiños est venu avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre le Langreo. Du côté des visiteurs, le UC Ceares il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Leganés B. Avec ce résultat, l’équipe de Carballés est seizième à l’issue du match, tandis que la Cearès est quinzième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Le technicien de la Bergantiños, José Luis Lemos Ameneiro, a donné accès au champ à Aaron, Yelco Alfaya, Jorge Cano et Martin Lamelas remplacement Brais martinez, Anton escobar, Charly et Boedo, tandis que de la part du Cearès, Pablo Busto remplacé Jean Charles, Orviz, oscar et Miguel pour Médori, Cueto, Noé Fernandez et Madère.

Dans le match, il y a eu un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Gijón. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à Médori, Aitor et Orviz.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec un point en deuxième division RFEF.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Salamanque UDS, Pendant ce temps, il UC Ceares jouera contre lui Arenteiro.

Fiche techniqueBergantiños :Canedo, Agulló, Uzal, Blas, Brais Martinez (Aarón, min.66), Boedo (Martín Lamelas, min.88), Charly (Jorge Cano, min.76), Brunet, Marcos Remeseiro, Anton Escobar (Yelco Alfaya, min. .66) et UxioUC Ceares :Quique, Aitor, Aitor Elena, Hector, Pelayo Muñiz, Llerandi, Noé Fernández (Oscar, min.72), David, Medori (Juan Carlos, min.60), Madeira (Miguel, min.77) et Cueto (Orviz, min. . .72)Stade:Comme EiroasButs:0-0