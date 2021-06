Bergdorf’s ajoute des magasins et consacre des fenêtres à Valentino – WWD

in

Bergdorf Goodman double son engagement envers Valentino.

Le détaillant haut de gamme a ouvert deux nouvelles boutiques dans son flagship de la Cinquième Avenue dédiés aux collections de prêt-à-porter et de sacs à main de la marque de luxe italienne.

La boutique de sacs à main nouvellement installée est située à l’entrée de la 58e rue et propose la collection Valentino Garavani. Le magasin est conçu pour compléter le magasin Bergdorf Goodman et présente un tissu de soie ivoire dans les niches et des étagères en marbre recouvertes de laiton.

La boutique de prêt-à-porter Valentino de 728 pieds carrés, qui a été déplacée dans un espace d’angle plus grand au deuxième étage, présente des sols en noyer, un tapis noir et ivoire, des panneaux muraux en soie ivoire avec une vitrine d’inspiration vintage , verre français et une table basse en bronze.

« Nous sommes ravis de dévoiler non pas une, mais deux nouvelles boutiques Valentino dans notre magasin pour femmes Bergdorf Goodman », a déclaré Linda Fargo, vice-présidente senior du bureau de la mode et de la présentation du magasin pour Bergdorf’s. « Témoignage de notre relation de longue date dans la mode, les nouveaux espaces Valentino reflètent la volonté de Pierpaolo Piccioli [Valentino’s creative director] vision créative inébranlable. Nous sommes convaincus que ces nouvelles maisons incontournables pour Valentino chez Bergdorf inspireront et raviront nos clients.

Pour souligner l’offre élargie, Bergdorf’s, qui porte la collection Valentino depuis des décennies, consacrera ses vitrines pendant quatre semaines au lancement de la collection Valentino Roman Palazzo et du sac à main Valentino Garavani Rockstud Alcove.