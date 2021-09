Bergdorf’s ouvre une boutique pour la collection ACT de Valentino – WWD

L’histoire d’amour entre Bergdorf Goodman et Valentino continue.

Mercredi, le détaillant de luxe a dévoilé une installation mettant en vedette la collection ACT de la marque dans une boutique au deuxième étage du magasin pour femmes.

La collection ACT s’inspire du théâtre et la marque a organisé un spectacle à l’historique Piccolo Teatro di Milano en Italie en mars afin de soutenir le théâtre qui avait été négativement affecté par la pandémie.

L’installation chez Bergdorf présente la campagne de la collection ACT avec Zendaya sur les murs, une boîte lumineuse en noir et blanc avec le logo de la ligne et des rideaux et tapis bordeaux profonds.

Linda Fargo, vice-présidente senior du bureau de la mode et de la présentation en magasin pour Bergdorf’s, a déclaré : « De bons et de mauvais moments : à travers tout cela, il y a des relations qui résistent à tout et qui ressortent encore plus fortes de l’autre côté – telle est la relation durable entre Bergdorf Goodman et Valentino. Nous avons récemment renforcé notre engagement mutuel avec deux nouvelles boutiques de prêt-à-porter féminin et de sacs à main dans un immobilier d’exception. Nous célébrons également l’un des spectacles les plus marquants et les plus marquants de la saison d’automne, la collection sexy chic ACT de Pierpaolo, qui nous a finalement inspiré à nous habiller à nouveau et à commencer à adopter une garde-robe au-delà du simple confort. Sa collection était également une lettre d’amour aux arts de la scène souffrants, mise en scène dans un théâtre sombre de Milan pour lequel nous créons une installation hommage à côté de la nouvelle boutique pour femmes. Cela est particulièrement significatif étant donné que la vie théâtrale de New York a également été affectée par les temps difficiles. Nous considérons ce moment comme une célébration de notre passion commune et de notre lien durable. »

En juin, Bergdorf’s a ouvert une boutique de prêt-à-porter de 728 pieds carrés dans le magasin ainsi qu’une nouvelle boutique de sacs à main Valentino Garavani à son entrée de la 58e rue.

L’installation sera ouverte pendant deux semaines. En plus de la boutique, la collection ACT sera également disponible et promue sur les réseaux sociaux.