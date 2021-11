Bergen Williams, actrice de « General Hospital », décédée à 62 ans

L’actrice Bergen Williams est décédée plus tôt cette année selon un tweet de sa sœur. Williams est décédé le 20 juillet des suites de la maladie de Wilson, bien que la nouvelle vienne tout juste d’être rendue publique. L’actrice de 62 ans était surtout connue pour avoir joué Alice Gunderson dans General Hospital, parmi plusieurs autres rôles.

La sœur de Williams a apparemment pris le contrôle du compte Twitter de l’actrice mardi et a informé les fans qu’elle était décédée. Elle a publié une notice nécrologique : « Bergen Williams a succombé aux ravages de la maladie de Wilson entourée d’une famille aimante. Bergen était un écrivain, inventeur et actrice qui a joué Big Alice dans le feuilleton télévisé General Hospital. » Elle a légendé la photo : « Rest in Power Bergen Williams. »

Reposez-vous dans Power Bergen Williams. pic.twitter.com/IofrOOF8So — Compte Bergen Williams géré par sa sœur (@bergenw) 17 novembre 2021

Selon la Mayo Clinic, la maladie de Wilson est « une maladie héréditaire rare qui provoque l’accumulation de cuivre dans le foie, le cerveau et d’autres organes vitaux. La plupart des personnes atteintes de la maladie de Wilson sont diagnostiquées entre 5 et 35 ans, mais elle peut affecter les jeunes et les les personnes âgées aussi. » Le cuivre est important pour certaines fonctions biologiques, mais une fois celles-ci remplies, la plupart des corps excréteront l’excès par la bile. L’accumulation causée par la maladie de Wilson peut être mortelle si elle n’est pas traitée, mais si elle est détectée à un stade précoce, elle peut être gérée indéfiniment.

Selon la sœur de Bergen, la maladie l’a en fait forcée à quitter Hollywood. Elle a écrit: « Sa maladie l’empêchait de prononcer ses répliques de la même manière qu’avant, alors ils l’ont obligée à arrêter. Je suis triste qu’ils n’aient pas simplement donné la maladie de Big Alice Wilson dans la série pour qu’elle puisse continuer à jouer et continuer ses soins de santé ! Dang GH !!!! »

« C’est vraiment dommage. La maladie est rare et elle aurait pu lui donner plus d’attention et de visibilité pour les autres qui en souffrent. C’est une terrible maladie horrible », a-t-elle ajouté dans une réponse ultérieure à un fan. La sœur de Bergen a également écrit que la famille travaillait à la publication d’une nécrologie officielle et à informer le public de son décès dans la mesure du possible.

Je t’aime Grande Alice ! RIP Bergen. #HôpitalGénéral pic.twitter.com/p6qhLIEfr1 — Compte Bergen Williams géré par sa sœur (@bergenw) 17 novembre 2021

En plus de General Hospital, Bergen était connu pour ses apparitions dans des films comme Lord of Illusions, Clifford et Go for Broke, ainsi que dans des émissions de télévision comme Nip/Tuck, 7th Heaven et Raising Hope, parmi beaucoup d’autres. Elle a obtenu son premier rôle à l’écran en 1990 dans le téléfilm The Knife and Gun Club, et a été créditée pour la dernière fois pour General Hospital en 2015.

La sœur de Bergen continue d’interagir avec les fans sur les réseaux sociaux pendant qu’ils continuent de pleurer son décès. Jusqu’à présent, il n’y a aucun mot sur les services commémoratifs publics de quelque nature que ce soit.