Berger, Ancer et McIlroy, premiers leaders du Hero World Challenge

L’Américain Daniel Berger, le Mexicain Abraham Ancer et l’Irlandais du Nord Rory McIlroy, tous trois avec 66 coups (6 sous la normale), se partagent la tête du Hero World Challenge, un tournoi du PGA Tour auquel seulement 20 joueurs participent, organisé par Tiger Woods, qui se joue à New Providence (Bahamas) et a un caractère caritatif à travers la fondation du joueur californien.

Berger, Ancer et McIlroy ils ont profité d’un double bogey de l’américain Justin Thomas sur le dernier trou, alors qu’il semblait que le premier jour en tant que leader se terminerait, pour monter ensemble ou plus haut dans le tableau.

Le trio de leaders mène le quatuor composé de Thomas et de ses compatriotes américains Webb Simpson, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau.

Deux autres trois américains sont égalés, Tony Finau, Patrick Reed et Collin Morikawa et le Norvégien Viktor Hovland.

Plus loin se trouvent Tyrrell Hatton (-3), Xander Schauffele et Jordan Spieth (-2), Matt Fitzpatrick, Scottie Scheffler, Sam Burns et Justin Rose (-1), Henrik Stenson (pair) et Harris English (+3).