Berger espère gagner des parts de marché dans l’UP, le Bihar et le Madhya Pradesh avec la prochaine usine de Rs 800 crore

La société basée à Kolkata a également acquis un terrain à Panagarh, dans le Bengale occidental, pour y installer une nouvelle usine de fabrication de produits chimiques pour la construction et d’imperméabilisation. “Les travaux de mise en place de l’usine devraient commencer après la mousson”, a déclaré Roy.

Berger Paints, la deuxième plus grande entreprise de peinture du pays, cherche à opérationnaliser son usine de fabrication entièrement automatisée près de Lucknow d’ici janvier de l’année prochaine pour gagner une part de marché plus élevée dans l’Uttar Pradesh, le Bihar et le Madhya Pradesh.

Les travaux sur l’usine de Sandila près de Lucknow sont en cours et la société investit environ Rs 800 crore pour mettre en place l’usine, qui fabriquera toute sa gamme de peintures décoratives.

« L’usine de Sandila devrait entrer en service d’ici la fin janvier. Sa capacité de production sera de 15 000 tonnes métriques par mois. Cette usine nous aidera à gagner des parts de marché dans l’Uttar Pradesh, le Bihar et le Madhya Pradesh. Nous ferons également des efforts pour renforcer notre réseau de distribution sur ces marchés », a déclaré Abhijit Roy, directeur général et PDG de Berger Paints.

La capacité de production de l’entreprise dans le segment des peintures décoratives s’élève actuellement à 65 000 tonnes métriques par mois. Outre les peintures automobiles et les peintures industrielles, Berger produit également des produits chimiques de construction, ainsi que des revêtements imperméabilisants et protecteurs.

Dans l’Uttar Pradesh, les peintures asiatiques et les peintures Berger sont très proches en termes de parts de marché. Sur une base pan-indienne, Berger détient environ 19% de la part de marché globale en termes de valeur parmi les sociétés de peintures cotées. Berger essaie d’améliorer son réseau de distribution pour combler l’écart avec le leader du marché Asian Paints, a déclaré Roy lors de la 96e AGA de la société en septembre de l’année dernière.

Il a déclaré qu’en juin, l’entreprise avait connu une croissance de la demande dans les zones rurales et à l’intérieur du pays. La demande est également visible dans les villes. “En avril, nous avons vu une bonne demande, mais en mai, elle a diminué en raison de blocages localisés”, a déclaré Roy.

Au cours de l’exercice en cours, la société envisage une croissance des ventes à deux chiffres en termes de volume et de valeur. Au dernier exercice, il avait enregistré une croissance des ventes de 7,1 % en valeur et de 13 % en volume.

