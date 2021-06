Berger impressionné : Mick est un « Schumacher typique »

in

Gerhard Berger a été impressionné par Mick Schumacher cette saison et dit que l’Allemand est un « Schumacher typique ».

Schumacher a bien démarré sa saison recrue sur la grille de Formule 1 après avoir été signé par Haas.

Il a surpassé son coéquipier Nikita Mazepin le plus souvent, n’a pas fait beaucoup d’erreurs et a impressionné son équipe par son éthique de travail.

Ils ne sont pas les seuls non plus, l’ancien pilote de F1 Berger louant les performances du joueur de 22 ans sur et hors piste.

“Mick fait tout bien”, a-t-il déclaré sport1.de.

« Il livre exactement ce que vous pouvez attendre de lui dans les circonstances : il bat son coéquipier, conduit des courses propres, fait peu d’erreurs.

« Vous pouvez également voir comment il peut lire et analyser les courses. C’est un Schumacher typique. On voit qu’il apprend vite et qu’il s’imprègne de tout.

« Même si Haas n’est pas une équipe de premier plan, après seulement quelques courses, il a clairement montré qu’il est numéro un chez Haas. C’est un succès. C’est pourquoi je crois en son avenir.



Inévitablement, Mick a été énormément comparé à son père Michael, avant même de devenir officiellement pilote de Formule 1.

Étant donné que l’ancien Schumacher est l’un des pilotes de F1 les plus titrés de tous les temps, remportant sept championnats du monde, Berger estime que cela est injuste pour le pilote Haas.

« Il est prévisible qu’il sera un bon pilote de Formule 1. On verra jusqu’où », a-t-il ajouté.

« Les pas de son père, avec qui on pourrait le comparer, sont énormes. Je ne pense donc pas que cette comparaison soit tout à fait juste.

En fait, Berger croit que l’ancien homme Ferrari est le plus grand pilote de tous les temps, même si Lewis Hamilton a égalé ou battu un certain nombre de ses records, principalement pour la façon dont il a apporté le succès à l’équipe italienne.

« Par-dessus tout : je suis surtout fasciné par la façon dont il a remis Ferrari sur la voie du succès », a-t-il déclaré.

« Demandez-moi simplement, Sebastian Vettel, Alain Prost ou Fernando Alonso : nous ne pouvions pas faire ça… Nous avons gagné des courses avec Ferrari, mais nous n’avons pas percé.

“Seuls Niki Lauda et Michael Schumacher ont réussi cela.”

